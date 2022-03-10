Почались переговори Кулеби з Лавровим

В Анталії 10 березня розпочалися переговори міністрів закордонних справ України, Туреччини та Росії. Дмитро Кулеба вже зустрівся з Сергієм Лавровим.

З представником держави-агресорки говоритимуть про напад Росії, воєнні злочини та цілеспрямовані обстріли путінськими військами цивільних об’єктів в українських містах, внаслідок яких гинуть мирні люди, зокрема, діти.

До речі Блінкен і Кулеба вкотре поговорили про те, як можна зупинити Путіна

Що чекають від перемовин

Раніше Кулеба зазначав, що має стримані очікування від зустрічі з Лавровим, адже невідомо, з якими директивами росіянин приїхав.

Перед розмовою з Лавровим Кулеба окремо поговорив з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу. Нашого дипломата зустріли дуже тепло.

Дивіться відео, як Кулеба прибув у Туреччину:



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