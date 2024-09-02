Прямо на перший дзвоник: під час удару по Києву пошкоджено дві школи

Вночі 2 вересня російські загарбники атакували Київ ракетами та дроном. Внаслідок ворожого терору було пошкоджено два навчальних заклади.

Саме таке свято для школярів влаштували окупанти – замість першого дзвоника дітям довелося чути вибухи від ракет. Проте навіть це не зупинило початок навчального року.

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Вибухи у Києві

Внаслідок ракетної атаки перед початком нового навчального року, в столиці пошкоджені вікна в двох школах. У Шевченківському та Святошинському районах,

– розповів мер Києва Віталій Кличко.

Комунальники оперативно ліквідовують пошкодження. Навчальний процес у цих школах розпочався.

Також виявлено уламки на території двох садочків в Деснянському та Дніпровському районах,

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До слова, також під час цієї атаки було пошкоджено котельню одного з київських вишів у Голосіївському районі. Ця атака перелякала студентів цього навчального закладу. На місці виникло загоряння на площі 6 квадратних метрів.