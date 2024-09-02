Прямо на перший дзвоник: під час удару по Києву пошкоджено дві школи
Джерело:Віталій Кличко
Вночі 2 вересня російські загарбники атакували Київ ракетами та дроном. Внаслідок ворожого терору було пошкоджено два навчальних заклади.
Саме таке свято для школярів влаштували окупанти – замість першого дзвоника дітям довелося чути вибухи від ракет. Проте навіть це не зупинило початок навчального року.
Дивіться також Робота ППО, займання, руйнування і постраждалі: головне про ворожий обстріл Києва 2 вересня
Вибухи у Києві
Внаслідок ракетної атаки перед початком нового навчального року, в столиці пошкоджені вікна в двох школах. У Шевченківському та Святошинському районах,
– розповів мер Києва Віталій Кличко.
Комунальники оперативно ліквідовують пошкодження. Навчальний процес у цих школах розпочався.
Також виявлено уламки на території двох садочків в Деснянському та Дніпровському районах,
Оперативно про тривоги, вибухи та інші актуальні новини читайте у нашому телеграм-каналі.
До слова, також під час цієї атаки було пошкоджено котельню одного з київських вишів у Голосіївському районі. Ця атака перелякала студентів цього навчального закладу. На місці виникло загоряння на площі 6 квадратних метрів.