З початку війни СБУ ліквідувала понад 20 ворожих ДРГ і затримала понад 350 їх учасників
25 березня 2022 , 12:08Читать новость на русском
Джерело:Служба безпеки України
В Службі безпеки України повідомили, що з початку війни вони ліквідували понад 20 ворожих ДРГ і затримала понад 350 їх учасників.
Голова СБУ Іван Баканов повідомив, що сьогодні багато колег зі зброєю в руках знищують ворога на полі бою.
Важливо Нищимо ворога і беремо окупантів в полон, – Баканов звернувся до українців з нагоди 30-річчя СБУ
Проте, за його словами, не менш важливий напрям – протидія розвідувально-підривній діяльності.
"Наразі ми вдосконалюємо досвід, який СБУ отримала за 30 років свого існування, і робимо все, аби усі можливості спецслужби максимально ефективно працювали на безпеку країни", – зазначив Голова СБУ Іван Баканов.
Які результати СБУ
- У Києві знищено озброєне диверсійне угруповання РФ, яке видавало себе за підрозділ Тероборони.
- Викрито понад 10 агентів російських спецслужб на Луганщині.
- Затримано агентів РФ, які збирали розвіддані про українські БПЛА.
- Нейтралізовано спроби здійснити "федералізацію" на Запоріжжі.
- Блоковано 89 Youtube-каналів російських медіа та пропагандистів і тисячі акаунтів у соцмережах, де ворог отримував дані про ЗСУ.
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