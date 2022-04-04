З початку війни в Україні російські бійці у Придністров'ї бідкаються, що не мають, що їсти

Російські військові в окупованому Придністров'ї раптово почали скаржитися на багаторічну корупцію серед керівництва. А все тому, що тепер солдатам просто нічого їсти.

Росіяни у Придністров'ї бідкаються, що з початком повномасштабної війни в Україні у них сильно погіршилася ситуація. Про це 24 канал повідомляє з посиланням на власні джерела.

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Як російські полковники наживаються на солдатах

Бойовики невдоволені, що їхній начальник, полковник Дмитро Зеленков, обдурює "чесних військових" через корупційні схеми. Одну з таких схем організували у місті Бендери. Там, Зеленков, полковник Дмитро Сорокін та підполковник Валентин Островерхий поміщають військових у готель за завищеною ціною.

Російським офіцерам під час закордонних відряджень компенсують проживання на 1 тисячу доларів. Водночас керівництво укладає договори про те, що бійці орендують номери в готелі "Приетения" за 1 тисячу доларів. Хоча насправді оренда 2-кімнатної квартири з новим ремонтом у центрі Бендер коштує до 200 доларів за місяць.

Якщо підрахувати кількість вкрадених грошей з бюджету Росії, то тільки на оренду номерів у готелі крадуть щомісяця близько 50 000 доларів. Така схема працює вже протягом останніх 10 років. За цей час полковник Зеленков міг вкрасти з бюджету близько 3 мільйони доларів з урахуванням відкатів,

– мовиться у повідомленні.

Росіяни, як і завжди, бояться скаржитися

На скарги до Зеленкова ніхто не відреагував. Однак більшість бійців просто бояться щось говорити, щоб їх не звільнили з роботи. Мовляв, командування одразу викорінює будь-яке "іномислення".

Тепер російські окупанти перебувають у скрутному становищі. Іноді їм навіть доводиться позичати гроші у молдовських військових.

У Тирасполі, наприклад, наближені до керівництва офіцери крадуть їжу у контрактників. Сухпайки їм видають зіпсовані. Тому у солдатів виникають захворювання шлунка. Тепер навіть самі росіяни кажуть, що у разі бойових дій жодна техніка не поїде, адже пальне вкрали, а військові не зможуть воювати, бо хворі.

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