Гірше ще не було, – Сухаревський пригадав перший бій під Слов'янськом у 2014 році

Українські сили 13 квітня 2014 року чинили спротив окупантам, адже вже тоді розуміли, які наслідки для нашої держави може мати російська агресія. Тоді під Слов'янськом відбувся перший бій, після чого розпочалась Антитерористична операція.

Герой України, заступник командувача ОК "Схід", Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський розповів 24 Каналу, як пам'ятає день, коли почалось АТО – бойові дії в ході російсько-української війни. Тоді він став першим, хто відкрив вогонь в бік російських військ.

Як почалось АТО?

Спочатку Вадим Сухаревський та побратимами очікували наказу, які діяти та куди їхати. Тоді новини можна було читати лише з газети "Народна армія", інколи з телефонів, коли вдавалося знайти зв'язок, бо ще не було ні Starlink, ні LTЕ, або ж виходило подзвонити до когось, аби отримати інформацію.

"Такий інформаційний вакуум дуже запам'ятався, бо нерозуміння того, що відбувається в країні, змушувало нервувати. Ми зідзвонювалися зі своїми побратимами в Криму, які там тримали оборону. Палко переживали за хлопців з 25-ї бригади, які здійснювали рейд на півострові й перший раз стикалися з російськими "тиграми"", – пригадав він.

У той час Україну охопили незрозумілі події, зокрема у Харкові, масові проросійські мітинги у Миколаєві, Херсоні, Одесі.

Насправді було за що переживати. Я досі кажу, що гірше, напевно, ніж у 2014 році досі не було, навіть якщо порівняти з 2022 роком. Тому що нерозуміння глобальних процесів дуже багато кого збивало з пантелику,

– зазначив Сухаревський.

Увечері він з побратимами отримав наказ вирушати у Слов'янськ. Тоді це місто для нього було абсолютно новим, адже ніколи там не бував.

У сторону Слов'янська їхала українська колона з БТР. Поблизу міста, коли почало світити, їх зустріла патрульна поліції й привела до полтавської "Альфи".

Військовий розставив побратимів до кругової оборони для спостереження і для готовності до ведення бою, адже ніхто не розумів, що буде далі.

Ми стояли на гірці, а знизу в тумані наче Слов'янськ. У нас на той час не було ні гранатометів, ні гранат, ні великих магазинів до кулеметів,

– сказав Сухаревський.

Його бійці мали автомати, стандартний набір магазинів, ракетниці закладені в БТР і озброєння до бронетранспортерів.

Вадим Сухаревський пригадав, що "Альфа" метушилась, її бійці кудись збирались, готувались до бою. Це змушувало нервувати.

Я почав спостерігати, що одна за одною машини з незрозумілими чоловіками, які дуже пильно дивилися в наш бік, проїжджаючи повз, звертали трохи далі, обабіч в ліс. Я наказав посилити увагу. Виявилось, що не дарма,

– розповів він.

Через деякий час, практично на ходу, з легкової цивільної машини, висадилось декілька чоловіків, які впритул почали розстрілювати "Альфу".

Розпочався бій, але Вадим Сухаревський не повірив, що це реально. Проте через крики поранених та першого вбитого усвідомлення ситуації прийшло швидко.

Більшості його хлопців тоді було 19 – 20 років. Вони сміливо під цими обстрілами, не маючи досвіду жодного бою, вискакували, стріляли, завантажували поранених.

Сухаревському по рації забороняли вступати у бій, але з лісу почали виходити дуже добре споряджені ворожі сили.

Це була чимала група, яка йшла в обхід і мала зайти практично в тил українських військових.

Те, що ми їх побачили, виїхали й почали по них стріляти, якраз стало переломною миттю в тому бою, тому що у них не вийшло здійснити той задум,

– підкреслив Сухаревський.

Ворожі сили мали на меті забрати українську техніку, показати деморалізацію наших військ.

Після цього бою в таборі військовий давав детальні свідчення заступнику головного прокурора України про те, як тривав бій у Слов'янську.

Як діяла Росія на початку АТО?