У Почаївській лаврі готові розмістити 150 біженців

У Почаївській лаврі, що в Тернопільській області, готові прийняти 150 людей, які тікають від війни.

Про це написав голова Тернопільської ОВА Володимир Труш у своєму телеграмі.

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Почаївська лавра готова розмістити 150 людей з областей, де ведуться активні бойові дії, – йдеться у повідомленні.

Раніше начальник обласного управління поліції Олександр Богомол зазначав, що на території Лаври вже перебуває значна кількість біженців. Довкола розміщені блокпости, де перевіряють, хто прибуває та виїжджає.

Додамо, Почаївська Успенська лавра належить до УПЦ Московського патріархату.

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