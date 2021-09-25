Когда мы голодны, желудок может "урчать" и чувствовать пустоту, или можно почувствовать головную боль, раздражение или неспособность сосредоточиться.

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У многих должно пройти 3 – 4 часа между приемами пищи, прежде чем снова появится голод, хотя это не у всех так.

Если вы голодны быстрее, чем 2,5 – 3 часа, то этому есть несколько возможных причин, включая питание на данный момент, в которой не хватает белков, жиров, углеводов или клетчатки, а также чрезмерный стресс или обезвоживание.

Причины голода

Недостаточное количество белка в рационе - белок играет важную роль в контроле аппетита и регуляции гормона голода. По этой причине вы можете часто испытывать чувство голода, если его недостаточно.

Недостаток сна — лишение сна вызывает колебания гормона голода и организм может давать сигналы голода чаще.

Много быстрых рафинированных углеводов — в рафинированных углеводах не хватает клетчатки и они вызывают колебания уровня сахара в крови, что является основной причиной того, что употребление слишком большого количества углеводов может вызвать чувство голода.

Мало жиров — жир играет роль в замедлении пищеварения и увеличении выработки гормонов, способствующих сытости.

Пьёте недостаточное количество воды — жажда может давать сигнал, который нам будет по ощущениям как голод, поэтому постоянно хочется есть… а ещё вода притупляет частично голод и помогает не думать о еде

Нехватка клетчатки — клетчатка даёт насыщение

Еда когда все отвлекают или вы смотрите что-то — когда вы не концентрируетесь на еде, чувство сытости может не прийти.

Много тренировок — люди, которые регулярно тренируются с высокой интенсивностью или в течение длительного времени, имеют больший аппетит и более быстрый обмен веществ и поэтому могут испытывать частый голод.

Часто и много алкоголя — такой образ жизни снижает уровень выработки гормонов сытости и голод приходит часто.

Чрезмерный стресс - это причина, по которой можно часто испытывать чувство голода, учитывая его способность повышать уровень кортизола в организме.

Лекарства – некоторые препараты вызывает повышение аппетита, как побочный эффект.

Быстрое потребление еды. Организм не может распознать сигнал сытости, что может вызвать постоянный голод.

Здоровье организма. Чувство голода связано с тем, здоров ли организм. Депрессия, ПМС, диабет, гипертиреоз – все это может быть причиной постоянного голода.

Всегда, когда есть нюанс в организме, по вашим ощущениям, нужно начинать копать и искать причину. Начните с основ и разберитесь в своем рационе и в обыденных привычках, а потом уже переключайтесь на образ жизни и здоровье.