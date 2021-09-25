Когда мы голодны, желудок может "урчать" и чувствовать пустоту, или можно почувствовать головную боль, раздражение или неспособность сосредоточиться.
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У многих должно пройти 3 – 4 часа между приемами пищи, прежде чем снова появится голод, хотя это не у всех так.
Если вы голодны быстрее, чем 2,5 – 3 часа, то этому есть несколько возможных причин, включая питание на данный момент, в которой не хватает белков, жиров, углеводов или клетчатки, а также чрезмерный стресс или обезвоживание.
Причины голода
- Недостаточное количество белка в рационе - белок играет важную роль в контроле аппетита и регуляции гормона голода. По этой причине вы можете часто испытывать чувство голода, если его недостаточно.
- Недостаток сна — лишение сна вызывает колебания гормона голода и организм может давать сигналы голода чаще.
- Много быстрых рафинированных углеводов — в рафинированных углеводах не хватает клетчатки и они вызывают колебания уровня сахара в крови, что является основной причиной того, что употребление слишком большого количества углеводов может вызвать чувство голода.
- Мало жиров — жир играет роль в замедлении пищеварения и увеличении выработки гормонов, способствующих сытости.
- Пьёте недостаточное количество воды — жажда может давать сигнал, который нам будет по ощущениям как голод, поэтому постоянно хочется есть… а ещё вода притупляет частично голод и помогает не думать о еде
- Нехватка клетчатки — клетчатка даёт насыщение
- Еда когда все отвлекают или вы смотрите что-то — когда вы не концентрируетесь на еде, чувство сытости может не прийти.
- Много тренировок — люди, которые регулярно тренируются с высокой интенсивностью или в течение длительного времени, имеют больший аппетит и более быстрый обмен веществ и поэтому могут испытывать частый голод.
- Часто и много алкоголя — такой образ жизни снижает уровень выработки гормонов сытости и голод приходит часто.
- Чрезмерный стресс - это причина, по которой можно часто испытывать чувство голода, учитывая его способность повышать уровень кортизола в организме.
- Лекарства – некоторые препараты вызывает повышение аппетита, как побочный эффект.
- Быстрое потребление еды. Организм не может распознать сигнал сытости, что может вызвать постоянный голод.
- Здоровье организма. Чувство голода связано с тем, здоров ли организм. Депрессия, ПМС, диабет, гипертиреоз – все это может быть причиной постоянного голода.
Всегда, когда есть нюанс в организме, по вашим ощущениям, нужно начинать копать и искать причину. Начните с основ и разберитесь в своем рационе и в обыденных привычках, а потом уже переключайтесь на образ жизни и здоровье.