10:23
28 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
25°C 7°C
  • вівторок
    23°C 15°C
  • середа
    26°C 11°C
  • четвер
    26°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Трудолюбний Локоть. Руссотуристо за кордоном
Вєсті Кремля
21:12, 26 травня
Вєсті.UA. Жир. Княжа доба у ВР. Белуччі по-українськи
Вєсті.UA
19:24, 26 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Блоги Ольга Черненко
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ
Ольга Черненко

Почему мода в "ЛНР" не в моде?

887
Мисс ЛНР 2017
Мисс ЛНР 2017 / i.ytimg.com/

По местному радио прозвучала информация: Пьер Карден продляет распродажу своей зимней мужской коллекции в ГУМе. Ну, что сказать...

Кроме банального, где Карден, и где и мы, "республика". И еще, на фоне тотальных комиссионок и сэкондов вокруг нас, сам Пьер Карден принял решение о продлении продажи своей зимней мужской коллекции в нашем ГУМе.

Читайте также: У Луганчан нет ни времени, ни денег, ни сил на цирк и другие увеселения

Интересно, мсье Пьер хоть знает-то аббревиатуру "ЛНР"? Это так, риторический вопрос, и еще, какого года та зимняя коллекция, о которой говорили по радио? И снова это риторический вопрос.

Среди моих знакомых по моде не одевается … никто. Из тех знакомых и коллег, которые живут в "республике" рядом со мной. Кто-то одевается из довоенных запасов, кто-то из комиссионки и местных сэкондов и намного реже просто с рынка, покрывая самые насущные потребности в обуви или одежде по сезону.

То есть моды как таковой нет. Нет и настроений за ней следить. Это дает определенную свободу в выборе одежды. И будь то "военная" форма, которую принес кто-то со "службы", пользуясь случаем, или одежда из гуманитарки – главное, чтобы обувь не текла, одежда была более-менее по сезону и, пожалуй, все.

Да, у молодежи критерии чуть другие, чтобы одежда нравилась и шла, но и у них нет понятия моды или стиля. При таком довольно индифферентном отношении к одежде странно местное следование моде на маникюр и татуировки.

То есть барышня может быть одета, мягко говоря, странно, но непременно с маникюром за 300-500 рублей, который никак не гармонирует с ее общем стилем, а скорее разрывает шаблон. И именно маникюр – деталь благополучия его обладательницы. Маникюр выдаёт некую респектабельность и платежеспособность. Могут быть рваные башмаки не по сезону и мамина кофта, но непременно гель-лак. Разве это не странно?

Поэтому информация о Пьере Кардене кажется более чем странной. Кто носит брендовую одежду? "Министры" – нет. Вы присмотритесь пристальнее к нашим "министрам" и поймете, что даже они не клиенты мсье Пьера. Они держат марку, но стремятся не выделяться, дабы не прослыть коррупционерами, живущими не по средствам. Да и перед кем выгуливать такую одежду? Электорат воспримет её как красную тряпку, а коллеги будут завидовать. Самый стильный из "министров"-мужчин Сергей Цемкало, "министр" образования, носит костюмчик с отливом, выделяясь на фоне расхлябанного Заура Исмаилова, костюм которого напоминает растянутый спортивный костюм на большой женской попе. И сам Заур никак не выглядит голодным в своем росто-весовом диапазоне.

А замминистра связи Юрий Першиков и в пир, и в мир ходит в джинсах и свитере, которые одинаково хороши есть блины на Масленице и вещать со сцены крупного вуза. И мне искренне интересно, кто же те богачи, кто тайком носит костюмы Кардена? Мне это неизвестно. По крайней мере, среди моих знакомых предпринимателей-мужчин костюмы не носит никто – не те времена.

Работать на равнее с рабочими это извольте, а выгуливать наряды – смешно. Хвастать не перед кем, беречь – для чего? А чтобы носить каждый день нужно особое настроение или привычка. Но сейчас на первое нет сил, а второе – пережиток ушедшего в небытие прошлого.

Читайте также: Свежие воспоминания о Луганске: лучшее качество – украинское

Автор: Ольга Черненко
Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі війна Публікації Новини Луганська
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Їжа та комуналка: на що найбільше тратяться українці і чому це важливо
сьогодні, 10:12 Їжа та комуналка: на що найбільше тратяться українці і чому це важливо
Соломія Ніколайчук 134
Почему мода в
сьогодні, 08:39 Почему мода в "ЛНР" не в моде?
Ольга Черненко 887
Політика Тимошенко, зустріч Меркель із Путіним і загострення на Донбасі – топ-5 блогів тижня
27 травня, 22:00 Політика Тимошенко, зустріч Меркель із Путіним і загострення на Донбасі – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1197
Найсмішніші меми тижня: ідеальний кандидат Славко Бобуленський, неоднозначні російські сувеніри
27 травня, 20:00 Найсмішніші меми тижня: ідеальний кандидат Славко Бобуленський, неоднозначні російські сувеніри
1736
Топ-5 відео тижня: Ліга чемпіонів, успішний рейд у тил бойовиків, продаж органів в Україні
27 травня, 19:30 Топ-5 відео тижня: Ліга чемпіонів, успішний рейд у тил бойовиків, продаж органів в Україні
977
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук