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Ольга Черненко

У Луганчан нет ни времени, ни денег, ни сил на цирк и другие увеселения

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Полупустой цирк в Луганске
Полупустой цирк в Луганске / Фото автора

Была когда-то такая статья, в которой ключевой фразой были слова "Мы оскотиним ваш народ". Тогда это было странно, сейчас – в самый раз и вполне понятно.

Я была на представлении в Луганском цирке. Из восьми рабочих секторов по два справа и слева были свободны полностью – ни одного человека. А остальные, если собрать всех зрителей вместе, заняли бы полностью три сектора из восьми.

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То есть зрителей в зале было даже не половину, а еще меньше. 

Цирк в Луганске
Цирк в Луганске

И кроме этой ужасающей, на мой взгляд, картины, есть кое-что еще – настроение в зале. Сонное, вялое, усталое. Если вы помните, как ходили в цирк в детстве, вспомните то ощущение волнительных предвкушений, особую атмосферу, запах и, главное, нарядных родителей.

Ведь это было же, правда? Может быть, поэтому такие мероприятия в памяти на всю жизнь.

Я хожу в Луганский цирк раз в полтора месяца – на каждое новое представление. И я отмечаю все меньше праздничных настроений. И кроме этих сугубо субъективных ощущений есть еще кое-что – в выходные и праздничные дни оставили только утреннее представление на 11:00, убрав представление на 15:00, а цену билетов снизили до 400 рублей против 600 рублей за билеты в первых рядах центральных секторов. То есть ценовой диапазон на билеты от 150 до 400 рублей, а людей в зале нет. И праздника нет, нет ощущения чуда, циркового лицедейства и блеска в глазах зрителей.

Блестящая подготовка номеров, отличные костюмы кордебалета, оркестр, стремление сделать программу лучшей и …. поп-корн в зале, чипсы, чай из термосов и шапки на головах мужчин.

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У меня бывает чувство, что люди перестали связывать цирк с праздником, поэтому не снимают курток и головных уборов, не одевают, как раньше, лучшее, не готовят к таким мероприятиям заранее детей.

И еще с собой берут еду – котлеты в лотках и пюре в банках. И вовсе не иногородние зрители. Наверное, все вместе – маркер культуры и настроений. Люди выгорели, устали и обнищали. Люди ждут зарплаты и радуются еде.

И еще – поспешно уходят, когда артисты стоят в метре от них в поклоне. Торопятся уйти, спешат по делам. Спешат к телевизорам, давно не воспринимая огромную работу артистов событием для себя. А в антракте сами артисты реализуют воздушные шарики и катают на цирковой лошади желающих за деньги.

И в такой момент между зрителями и лицедеями стоит знак равенства в желании выжить, в стремлении заработать чуть больше. А цирк остается праздником, только для тех, кто еще может в него верить.

А еще Луганский цирк отстраивали днем и ночью. В его ремонт вкладывали силы, средства и… надежды. Веря в то, что вместе с цирком сердце города забьется вновь.

Луганский цирк
Луганский цирк

По крайней мере, так говорили со всех высоких трибун. Цирк и горящие глаза детей, цирк и счастье, цирк и мир. И вначале были зрители, и не было билетов в кассах в дни представлений. А потом что-то поменялось. Говорили, что ходить в цирк слишком дорого, что на это нет времени/средств/сил… 

И цирк стал пустым. Работающим и почти пустым. С рассыпанным поп-корном и бутербродами, которые, не скрывая, едят во время представлений зрители.

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Автор: Ольга Черненко
Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Публікації
Джерело: 24 Канал
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