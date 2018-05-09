9 мая как конвейер по обогащению и как карнавал в Рио

Сегодня я поймала себя на том, что 9 мая в Луганске становится в один ряд с новыми или осовремененными праздниками, типа, Дня всех влюбленных или Троицы, которые раньше проходили куда менее помпезно.

9 мая стал миксом очень странных эмоций, странных состояний и странных требований к этому дню. Все люди поделились на тех, кто идет на парад добровольно, идет по принуждению или не идет на него вовсе. Быть на параде тоже стало каким-то маркером, какого еще лет десять назад и в помине не было. Праздник был, а культа этого дня не было. И жили же как-то без этой помпезности на разрыв, без слоганов, наклеек, флажков, футболок и прочего, что опять же отчего-то прекрасно ложится в один ряд и с Крещением, и с Днем Святого Валентина по массовости вовлеченных в эти праздники сейчас.

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Был семейный и очень трепетный праздник – День Победы. Но его возвели в культ. Понятно, отчего – от того, что нужно воспитывать всех тех, кто встанет в строй по первому требованию и еще, чтобы оправдывать тех, кто уже сейчас в этом строю… И все вместе стало напоминать автоматическое нажатие посекундно на заветную красную кнопку памяти, отчего теряется и ощущение этого дня, и выхолащивается память. Это как ходить по дому голыми, а потом перестать замечать наготы тела и перестать испытывать то, что обычно люди испытывают от близости такого вот обнаженного тела рядом. Так и сейчас. По луганскому радио "Победа" песня за песней – бравурные марши и вальсы тех лет. Ведущие умело теребят память, подливая масла в огонь тем, кто еще не проникся темой достаточно… И выходит же, несомненно выходит задеть за живое и разбередить, потому что нет вокруг такой семьи, для кого та война и та победа не откликались бы особыми струнами в душе.

А еще это стал конвейер по изготовлению памяти в виде георгиевских ленточек, футболок, наклеек, заколок, флажков, портретов и прочего. Конвейер по обогащению на этом дне и человеческой памяти… И схема патриотического воспитания понятна и примитивна – защити, как это сделали твои деды. Они дали жизнь, будь их достоин.

Только в этой общей канве теряется причина и следствие, теряется то, из-за чего все это и для чего. Кто-то идет за эмоциями, кто-то – за праздником и фейерверком, а кто-то – за бесплатной порцией кулеша. И выходит, что память стала на развес и россыпью, посписочно и для галочки. И тот личный, трепетный праздник, который был в душе, стал слишком публичным. И, может быть, в этом нет ничего плохого. Что же, собственно, в этом такого уж плохого? Но очень уж видна умелая рука известного политтехнолога во всем этом. Да как бы ты не понимал всех механизмов воздействия, все равно ты плачешь от тех самых песен по радио, и гордишься, увидев такое количество людей на параде, столько техники, такую выправку. Ты же далек от той кухни, от замысла. Ты покупаешься на картинку, зрелище, положенное на музыку. И где-то это уже карнавал, как в Рио, или как коррида в Испании.

Зрелище, эмоции, гротеск. Увы. Хотя, кто знает, может быть, так это сейчас и должно быть. Память стала на развес и поштучно, как семечки в бумажных кулечках. И даже с ней можно играть, убавляя огонь и доводя ее, если нужно, до кипения.

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