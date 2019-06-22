Почему налога на выведенный капитал пока не будет

Никто не любит платить налоги. Поэтому естественно желание убрать налог на прибыль и ввести налог на выведенный капитал. То есть, фактически, просто упразднить налог на прибыль.

Но это дорогое удовольствие, которые Украина себе просто не может позволить. Об этом говорит МВФ и об этом знает украинская власть. Поледняя впервые публично сказала, что хватит надеяться на несбыточное, что хорошо.

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Порошенко обещал Налог на выведенный Капитал. Порошенко знал, что МВФ против. Порошенко знал, что нам необходим МВФ. Но все равно обещал, понимая, что это обещание выполнить нельзя. Зеленский обещал Налог на выведенный капитал. Зеленский узнал, что МВФ против. Зеленский узнал, что нам необходим МВФ и публично сказал, что это обещание выполнить нельзя.



Накануне Зеленский заявил, что именно сотрудничество с МВФ поможет уменьшить внешние долги Украины

Между этими двумя кейсами одна разница. Зеленский не стал давать ложную надежду, обещая то, что уже точно не собирается выполнять.

Не собирается выполнять не потому, что хочет или не хочет, а потому что не может себе позволить такое решение. Украина не может позволить. И желание лоббистов налога на выведенный капитал получить его любой ценой, даже ценой потери макроэкономической стабильности, выглядит крайне безответственно. Налог на выведенный капитал сродни тарифам. Обещать понизить тарифы может любой политик, находящийся в оппозиции. Но придя во власть он никогда не сделает этого. Потому что цена вопроса слишком высока. И популизм правый, давайте отменим налоги, мало чем по сути отличается от популизма левого, давайте все сделаем дешево.

Президент уже отказался от двух обещаний, которые ему приписывали. И это хорошо. Потому что оба обещания были деструктивным популизмом.

И да, у этой проблемы есть одно простое решение. Почему МВФ против? Потому что видит, что в результате в бюджете будет дыра более 50 млрд грн. Откуда получается эта дыра? В результате того, что крупный бизнес перестанет платить налог на прибыль. Что можно сделать? Ввести налог на выведенный капитал только для малого и среднего бизнеса, ведь эффект такой для бюджета будет почти нулевой. Не платят они почти ничего. Но это предложение категорически не устраивает инициаторов налога на выведенный капитал, которые публично говорят, что защищают интересы только малого и среднего бизнеса. Парадокс.

И выходит, что инициатива налога на выведенный капитал является лоббизмом именно большого бизнеса, олигархов и Ко. Которые не хотят платить налоги. И которых скоро заставят отказаться от офшоров. Заставят в рамках мировой борьбы с офшорами. В Украину ежегодно добавится пару миллиардов долларов, ведь именно в такую сумму оценивают потери от офшоров для украинского бюджета. Хороший компенсатор запуска Северного потока 2, кстати. И, понятно, никто не хочет эти деньги отдавать. Даже в будущем. И раз нельзя будет не платить налог на прибыль в Украине за счет офшоров, тогда й решено было не платить его в Украине в принципе.

Можно ли понять такое желание? Легко. Никто в мире никогда не любит платить налоги. И не платил бы, будь такая возможность. Но значит ли это, что надо идти на поводу у такого желания? Конечно же нет.

Есть ли проблемы в Украине с налогами? Конечно. И основная проблема со сложностью администрирования и с самой налоговой. Вот эту проблему и надо решать, снижая, прежде всего, коррупционную ренту. А потом, когда у нас будет профицит бюджета и стремительный рост экономики, можно будет поговорить о снижение налогов. Тем более, в этот момент, уже никакой МВФ нам будет ни указ. И для того, чтобы это случилось, надо просто взять и выполнить программу МВФ. Один раз. Полностью.

Автор: Сергей Фурса

Источник: Facebook

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