Столиця запроваджує нову нагороду – "Почесний захисник/захисниця міста Києва", – Кличко

У Києві запроваджують нову відзнаку від міста. Йдеться про звання "Почесний захисник Києва".

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко на початку засідання Київради.

Напередодні дня Києва Київрада розгляне питання про запровадження нової відзнаки від столиці – звання "Почесний захисник/захисниця міста Києва".

Надаватимуть це звання киянам-військовослужбовцям, які брали участь у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності, зміцненні обороноздатності та безпеки України під час повномасштабної агресії Росії. За особисту мужність та самовіддані дії, виявлені в захисті міста Києва та задля безпеки громади столиці,

– сказав Віталій Кличко.

Мер додав, що відзнака матиме форму нагрудного знака із символом Києва.

"Київ хоче належно відзначати особливі заслуги наших захисників і захисниць", – наголосив Кличко.

Нагадаємо, нещодавно Віталій Кличко вручив звання "Почесний громадянин міста Києва" 9 видатним киянам. Серед них були головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, письменниця Оксана Забужко, ректор Київської муніципальної академії музики ім. Р. М. Глієра Олександр Злотник та інші відомі особистості.