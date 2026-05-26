Про це повідомили у КМДА. Мер Києва акцентував на важливості вручення цих нагород видатним киянам.

Вручення звання "Почесний громадянин міста Києва" та державних нагород України є виявом вдячності й поваги до тих, хто своєю діяльністю розвиває наше місто та зміцнює державу,

– сказав Кличко.

Найкращі освітяни міста також отримали подяки від мера Києва. Кличко висловив вдячність столичним педагогам, наголосивши, що навіть у найскладніших умовах вони продовжують навчати, виховувати та надихати молоде покоління.

Віталій Кличко вручив нагороди 40 киянам / Фото КМДА

Хто отримав нагороди?

Загалом нагороди отримали 40 киян. Зокрема, йдеться про ордени "За заслуги" ІІI ступеня, орден "За мужність" ІІІ ступеня, ордени Княгині Ольги ІІІ ступеня, медаль "За працю і звитягу". Звання "Заслужений артист України", "Заслужений вчитель України", "Заслужений діяч мистецтв України" та інші відзнаки.

Звання "Почесний громадянин міста Києва" надали 9 киянам:

Герою України, Головнокомандувачу Збройних Сил України, командувачу Сухопутних військ Збройних Сил України у 2019 – 2024 роках, командувачу оборони Києва у 2022 році, генералу Олександру Сирському ;

; письменниці, поетесі Оксані Забужко ;

; ректору Київської муніципальної академії музики ім. Р. М. Глієра Олександру Злотнику ;

; начальнику відділення нейроонкології та нейрохірургії дитячого віку Державної установи "Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова Національної академії медичних наук України", доктору медичних наук, професору, член-кореспонденту Національної академії медичних наук України Володимиру Розуменку ;

; ректору Українського державного університету ім. Михайла Драгоманова, доктору філософських наук, професору, член-кореспонденту Національної академії наук України, академіку Національної академії педагогічних наук України Віктору Андрущенку ;

; голові наглядової ради Акціонерного товариства "Фармак" Філі Жебровській ;

; поету-пісняру, професору кафедри культурології гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України, члену Національної спілки письменників України Вадиму Крищенку ;

; президенту Будівельної палати України, президенту Громадської спілки "Українська рада інженерів-будівельників", голові наглядової ради ПАТ "Домобудівний комбінат № 4", кандидату технічних наук, професору Петру Шилюку;

ректору Київського університету імені Бориса Грінченка у 2007 – 2022 роках Віктору Огнев’юку (посмертно).

Окремо очільник столиці відзначив працівників освітньої сфери: 12 педагогів отримали подяки від міського голови.