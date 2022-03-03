Починається сафарі: на Миколаївщині українські захисники знайшли дієвий спосіб нищити окупантів

Миколаїв активно бореться із навалою російських окупантів. Голова ОВА Віталій Кім заявив, що там вже знайшли дієвий спосіб, щоб нищити орків.

Мовиться про схему знищення тих окупантів, які заходять на територію Миколаївщини та діляться на маленькі групки. До їх ліквідації українські борці будуть залучати єгерів.

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Формуємо загони з мисливськими єгерями, які знають територію. Окупанти переміщуються нашою територією, як мурахи: тикаються-тикаються, а потім знаходять якусь доріжку і їдуть гуськом. Нам незручно бити по них з артилерії, бо розтягнуті і треба витрачати багато снарядів. Вирішили: коли вони десь зупиняться, у купку зіб'ються, тоді ми нападаємо. Буде сафарі,

– заявив Кім.

За його словами, нині місцеві цілий день ганялися за орками. Їх наздогнали, тоді розбили, а потім ще раз добили. Техніку з ворожих колон люди забирають собі на господарства.

Ситуація на Миколаївщині: дивіться відео

ЗСУ розробили цілу схему, щоб звичайні українці сприяли у знищенні ворога.



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