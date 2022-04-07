"Починають розбігатися": яка головна мотивація у російських солдатів у війні проти України

За 42 дні війни в Україні загинуло понад 18,6 тисяч російських військових. Ба більше, гине багато генералів та офіцерів, тож мотивація воювати в окупантів падає.

На це є кілька причин. Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий експерт Сергій Жданов. Він вважає, що армія йде в рознос.

Увага "Російські пілоти вже бояться летіти в Україну": збитих ворожих літаків стає все менше

"Ви ж бачили, що коїлось в Бучі. Командири або просто не беруть в цьому участь, або просто не можуть на це вплинути. Думаю, що і те, і інше", – вважає Жданов.

Він нагадав, що у росіян вже були випадки, коли вони відмовлялися йти в атаку, тому що розуміли, що війна ось-ось закінчиться. Особливо ті російські солдати, яким обіцяли або ротацію, або відправлення додому.

Після першого серйозного вогневого впливу з боку Збройних Сил України вони починають розбігатися. Їм треба утримувати особовий склад на містах,

– додав Жданов.

Тому особливо строковики, які за добу стали контрактниками, не дуже хочуть іти в бій. Тим паче, коли вони перебувають, наприклад, у Донецьких степах, де немає що грабувати, як це любить армія мародерів.

Не лише мародерство: яка основна мотивація

Також у загарбників є усвідомлення, що їх можуть поранити або вбити. Тоді вони не особливо охоче йдуть в бій.

Однак мародерство – не основна мотивація, вважає фахівець. Однак матеріальні блага теж мають дуже великий відсоток впливу.

"Основна мотивація у росіян, на мій погляд, складається з сили наказу і ідеологічної "накачки". Наказ зараз переважає", – переконаний Жданов.

Жданов назвав основну мотивацію російських солдатів: дивіться відео