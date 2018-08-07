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Pocophone F1 від Xiaomi стане найдешевшим флагманом компанії: характеристики та ціна новинки

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Pocophone F1 від Xiaomi: характеристики та ціна новинки
Pocophone F1 від Xiaomi: характеристики та ціна новинки / AH

Схоже, китайський виробник Xiaomi серйозно націлений на європейський ринок, адже новий смартфон компанії під назвою Pocophone F1 із потужним наповненням от-от з’явиться у продажі. Незважаючи на те, що пристрій ще не анонсували, він успішно пройшов сертифікацію FCC та став доступним для попередніх замовлень в інтернет-магазинах.

Про це повідомляє Gizmochina.

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Основні характеристики Pocophone F1 від Xiaomi

Pocophone F1 виявили у румунському інтернет-магазині PC Garage. Згідно з інформацією на сторінці товару, апарат отримав 5,99-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2246 x 1080 пікселів, "монобровою" і щільністю пікселів 416 PPI. "Серцем" смартфона, як і повідомлялося раніше, став флагманський Snapdragon 845 з ядрами Kryo 385 Gold, які працюють на частоті 2,7 ГГц, і оснащений системою рідинного охолодження.

Pocophone F1
Сторінка Pocophone F1 в румунському інтернет-магазині

Об'єм оперативної пам'яті складає 6 ГБ, ємність вбудованого сховища – 64 ГБ. Додатково можлива установка карти пам'яті в слот microSD комбінованого лотка для SIM-карт. Роздільна здатність модулів подвійної основної камери становить 12 Мп для основного сенсора, і 5 Мп – для допоміжного. Фронтальна 20-мегапіксельна камера представлена ​​одним об'єктивом. Ємність акумулятора з підтримкою швидкої зарядки Quick Charge 3.0 дорівнює 4 000 міліампер годин.

Pocophone F1
Pocophone F1 отримає подвійну основну камеру

Інтерфейсні порти представлені гніздом USB Type-C і стандартним 3,5-мілеметровим аудіороз'ємом. Можливості бездротового з'єднання представлені дводіапазонним Wi-Fi модулем і підтримкою Bluetooth 5.0. Відомостей про наявність NFC в характеристиках не вказано.

Pocophone F1
Pocophone F1 стане найдешевшим флагманом компанії Xiaomi 

Ціна та старт продажів Pocophone F1 від Xiaomi

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Ціна попереднього замовлення Pocophone F1 дорівнює 430 євро (близько 13 190 гривень) і ця інформація збігається з попередніми припущеннями інсайдерів. Передбачувана вартість модифікації з 128 ГБ вбудованої пам'яті – 460 євро (близько 14 110 гривень). Крім того, сторінка замовлення засвітилася і на сайті білоруського інтернет-магазину XiStore, щоправда, поки без цінника.

Pocophone F1
Сторінка Pocophone F1 в білоруському інтернет-магазині

Примітно, що румунський інтернет-магазин повідомляє про наявність смартфонів на складі і готовность відвантаження покупцям з першого дня офіційного початку продажів. Це дає підстави припускати, що в роздріб новинка надійде вже в найближчі тижні. Проте компанія Xiaomi офіційний термін анонса Pocophone F1 поки не озвучувала.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Ціни Китай Техно Смартфони Румунія Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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