Таку думку висловив колишній міністр оборони Андрій Загороднюк, коментуючи останню статтю господаря Кремля. Також він у публікації помітив цікавий момент – Путін згадує про острів Зміїний.

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Путін націлився на острів Зміїний

Путін у статті зауважив, що Зміїний передали Україні в 1948 році. Водночас він згадав про буцімто "грубі порушення чинних на той момент правових норм під час передачі УРСР" Кримського півострову шість років потому.

Цю невипадкову згадку слід інтерпретувати як заявлену мету подальшої силової експансії. Україна та світ мають, по-перше, усвідомлювати цю загрозу, а по-друге, здійснювати відповідні превентивні заходи,

– наголосив Загороднюк.

Він додає: імовірно, сьогодні російські стратеги розглядають сценарії привласнення Зміїного. Адже у дослідженні Центру оборонних стратегій "Штормове попередження: зростаючі загрози в Чорноморському регіоні" (листопад 2020 року) автори виклали аргументи, що Україна – найбільш вразлива до морських загроз. Крім того, саме цей острів є зоною високого ризику.

"Попри невелику площу та дещо віддалене розташування, острів має надзвичайно важливе геостратегічне значення для України. Мовиться про район значних покладів природного газу та нафти (за деякими оцінками, це 10 мільйонів тон нафти і 70 мільярдів кубометрів газу), – зауважив ексміністр оборони.



Зміїний розташовується в районі значних покладів нафти та газу / Фото "Цензор. НЕТ"

Він додав, що вищезазначені поклади розташовується не лише на континентальному шельфі України, але й поблизу дельти важливої європейської річки Дунай, яка омиває береги 10 країн.

"В умовах зростання конкуренції з боку Москви за контроль над чорноморськими комунікаціями, ця складова геостратегічного значення Зміїного обумовлює реальну загрозу його окупації Росією" – заявив Загороднюк.

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Чим може завершитися втрата Зміїного

За словами колишнього посадовця, потенційна втрата Україною Зміїного може призвести до тектонічного геополітичного зсуву в північно-західній частині Чорного моря. Станеться це через активацію цілої низки негативних процесів.

Наслідки для України

Морська блокада Одеського портового хабу.

Силова зміна її морських кордонів.

Наслідки для країн Європи

Встановлення власних правил контролю судно-трафіку в дельті Дунаю та їх силове нав’язування.

Перешкоджання вільному судноплавству через закриття морських районів, як це вже відбувається в Азовському морі та навколо Кримського півострова.

Стаття Путіна може бути початком реалізації плану щодо острова. Може розпочатися пропагандистська кампанія щодо "нелегітимності" передачі острова та "спірності" його приналежності. А також розповсюдженням цього наративу на дипломатичному та аналітичному напрямках. За кордоном, зокрема країнах Заходу, знайдуться аналітики, які повторюватимуть цілі блоки такого тексту,

– підкреслив колишній чиновник.

Загороднюк уточнив, що нині з допомогою розгорнутого біля Чорного моря складу війсь Росія має можливість захопити острів Зміїний упродовж 5 – 6 годин. А впродовж 10 – 12 годин наростити сили для довгострокового утримання острова.

"Для реагування на ці загрози Україна має досить обмежені можливості. Головним чином – реактивний склад сил і засобів із часовим плечем у рази більшим, ніж потенційно має Росія", – констатував ексміністр.

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Як Росія оточила українську територію в районі Чорного моря / Інфографіку взято з сайту "Цензор. НЕТ"

Стаття Путіна про Україну: що треба знати

Путін написав обіцяну статтю про Україну. На сайті президента Росії 12 липня її також опублікували українською мовою.

Традиційно Путін використовував заїжджені пропагандистські твердження, перекручуючи історичні факти.

Путін заявив, що Україну начебто допомогли створити більшовики, фактично пограбувавши цим Росію.

Лідер держави-агресора знову говорив про "братські народи".

Путін цинічно сказав, що Росія начебто "зробила усе, щоб спинити братовбивство". При цьому очільник Кремля проігнорував той факт, що протягом 7 років війни російські найманці вбили тисячі українських військових.