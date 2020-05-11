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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Подарунок для лікарів: Qatar Airways роздасть їм 100 тисяч безкоштовних авіаквитків

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Qatar Airways роздасть 100 тисяч безкоштовних авіаквитків для медиків
Безкоштовні квитки Qatar Airways можуть отримати лише медпрацівники / ЦТС

Авіакомпанія Qatar Airways підготувала акцію для медичних працівників під час пандемії коронавірусу. Лікарі мають шанс отримати квитки туди й назад у будь-якому обраному напрямку.

Акція з безкоштовними квитками Qatar Airways для медиків стартує 12 травня, інформує сайт авіакомпанії Qatar Airways.

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Шанс на безкоштовні квитки мають:

  • лікарі;
  • медсестри;
  • фельдшери;
  • лаборанти;
  • клінічні дослідники.

Для того, аби взяти участь в акції, необхідно заповнити форму. Промокоди та авіаквитки роздаватимуть згідно з чергою.

Зверніть увагу! Аеропортові збори та податки, попри акцію, медикам таки доведеться сплатити.

Свою роботу у медичній сфері учасникам акції доведеться підтвердити – за допомогою посвідчення або ліцензії. Тим, кого запідозрять у шахрайстві, бронювання квитків скасують.

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Куди МЗС не рекомендує їхати під час пандемії / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Пундор
Теги: Здоров'я Транспорт Подорожі Коронавірус COVID-19 Медицина авіація
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