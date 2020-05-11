Подарунок для лікарів: Qatar Airways роздасть їм 100 тисяч безкоштовних авіаквитків
Авіакомпанія Qatar Airways підготувала акцію для медичних працівників під час пандемії коронавірусу. Лікарі мають шанс отримати квитки туди й назад у будь-якому обраному напрямку.
Акція з безкоштовними квитками Qatar Airways для медиків стартує 12 травня, інформує сайт авіакомпанії Qatar Airways.
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Шанс на безкоштовні квитки мають:
- лікарі;
- медсестри;
- фельдшери;
- лаборанти;
- клінічні дослідники.
Для того, аби взяти участь в акції, необхідно заповнити форму. Промокоди та авіаквитки роздаватимуть згідно з чергою.
Зверніть увагу! Аеропортові збори та податки, попри акцію, медикам таки доведеться сплатити.
Свою роботу у медичній сфері учасникам акції доведеться підтвердити – за допомогою посвідчення або ліцензії. Тим, кого запідозрять у шахрайстві, бронювання квитків скасують.
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