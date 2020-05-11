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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Подарок для врачей: Qatar Airways раздаст им 100 тысяч бесплатных авиабилетов

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Qatar Airways раздаст 100 тысяч бесплатных авиабилетов для медиков
Безкоштовні квитки Qatar Airways можуть отримати лише медпрацівники / ЦТС

Авиакомпания Qatar Airways подготовила акцию для медицинских работников во время пандемии коронавируса. Врачи имеют шанс получить билеты туда и обратно в любом выбранном направлении.

Акція з безкоштовними квитками Qatar Airways для медиків стартує 12 травня, інформує сайт авіакомпанії Qatar Airways.

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Шанс на безкоштовні квитки мають:

  • лікарі;
  • медсестри;
  • фельдшери;
  • лаборанти;
  • клінічні дослідники.

Для того, аби взяти участь в акції, необхідно заповнити форму. Промокоди та авіаквитки роздаватимуть згідно з чергою.

Зверніть увагу! Аеропортові збори та податки, попри акцію, медикам таки доведеться сплатити.

Свою роботу у медичній сфері учасникам акції доведеться підтвердити – за допомогою посвідчення або ліцензії. Тим, кого запідозрять у шахрайстві, бронювання квитків скасують.

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Автор: Ирина Пундор
Теги: Здоровье Транспорт Путешествия Коронавирус COVID-19 Медицина авиация
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