Подарунок на Різдво: у Великій Британії банк помилково відправив клієнтам 130 мільйонів фунтів

Іспанський банк Santander випадково відправив 130 мільйонів фунтів на рахунки своїх клієнтів у Великій Британії. Такий "подарунок" на Різдво надійшов 75 тисячам людей.

Банк подвоїв зарплату британців

Помилка трапилася, коли платежі з 2000 рахунків корпоративних клієнтів здійснили двічі. Так, тисячі людей отримали подвійну зарплату.

До теми В Австрії працівник банку вкрав 200 тисяч євро: як він витратив гроші

Перший платіж надійшов з рахунку роботодавця, а другий – профінансував банк.

Менеджер операцій з заробітною платою зізнався, що спершу подумав, що помилка сталася з його вини і тепер Різдво зруйноване.

Нам шкода, що через технічну проблему деякі платежі від наших корпоративних клієнтів неправильно продублювалися на рахунках одержувачів,

– мовиться у повідомленні банку.

Там запевнили, що клієнти не постраждають через таку помилку.

Фінустанова намагається повернути собі гроші

Тепер співробітники Santander намагаються повернути гроші. Процес ускладнюється через те, значна частина була розміщена на рахунках у суперницьких банках.

"Ми будемо наполегливо працювати з багатьма банками по всій Великій Британії, щоб виправити повторювані транзакції протягом найближчих днів", – наголосили у фінустанові.

Наразі не зрозуміло, як відреагують банки, якщо їхні клієнти вже використали гроші. Водночас Santander планує навіть зв'язуватися з людьми напряму, щоб повернути гроші.

Це може вас зацікавити – що відомо про Monobank: дивіться відео