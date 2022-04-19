Подати заяву про пошкоджене майно тепер можна і на порталі Дія

У Міністерстві цифрової трансформації України повідомили, що тепер на порталі Дія можна подати заяву про пошкоджене майно.

Люди, чиї будинки та квартири знищили або пошкодили внаслідок воєнних дій, можуть подати заяву на порталі Дія.

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Крім того, послугою можуть користуватися працівники Центрів надання адміністративних послуг та нотаріуси. Вони допомагатимуть подавати заяви українцям, які не можуть зробити самостійно.

Як подати заяву

Авторизуйтеся на порталі – посилання тут.

Заповніть форму.

Перевірте інформацію та відправте повідомлення.

Тоді залишається чекати на інформацію про початок процедури оцінки та компенсації, яка буде визначена урядом.

У випадку, якщо вже подали заяву про пошкоджене майно в застосунку Дія, то на порталі вдруге це робити вже не потрібно.

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