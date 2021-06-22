Податкова амністія: замість виведення з тіні великих капіталів – ризики для громадян, – Верланов

Відповідно до прийнятого закону про податкову амністію, 1 вересня 2022 року всі фізичні особи – громадяни України автоматично будуть вважатися тими, що підтвердили сплату податків зі всіх своїх доходів і з усього майна.

Тобто, цей документ не про кілька тисяч мільйонерів, які хочуть легалізувати свої незаконні доходи, а безпосередньо стосується мільйонів пересічних громадян.

Про це у своїй колонці для видання "НВ" написав ексглава ДПС України Сергій Верланов.

Фактично держава позбавляє громадян "презумпції невинуватості", адже це вона має встановлювати факти ухилення від оподаткування, а не громадяни мають доводити свою доброчесність та ще й присягати податковій, що все життя були чемними. На мою думку, повідомлення осіб про те, що з їхніх активів сплачені податки, мають бути виключно індивідуальними, а не автоматичними всезагальними,

– вважає Сергій Верланов.

Експерт підкреслив, що прийнятий 15 червня законопроєкт передбачає тільки дві можливі опції:

не повідомляти, чим автоматично визнаєте, що зі всіх своїх активів сплатили податки; повідомляти, чим фактично визнаєте, що ухилялися від сплати податків і муситимете доплатити. Третього шляху не дано.

"Що вже говорити: випадок податкової амністії також не передбачає обов'язкового подання декларації. У свою чергу, те, що громадянин не має права подати звичайну декларацію з прив'язкою до цього закону, створює протиріччя і накладає непропорційні обов'язки", – зазначив експерт. І додав: "Замість виведення з тіні великих капіталів бізнесменів і олігархів, отримаємо чергові проблеми і ризики для пересічних громадян".

Довіра до держави, його інституцій та органів влади знаходиться на вкрай низькому рівні, тому є велика ймовірність, що так звана "амністія" не матиме ефекту наповнення бюджету і пожвавлення економіки, а натомість призведе до збільшення тиску держави на українців",

– впевнений Сергій Верланов.

На його думку, в результаті амністії значна частина майна мільйонів громадян (заробітчан та їхніх родичів; тих, хто отримував зарплати в конверті і т. д.) може опинитися поза законом. І якщо в документ негайно не внести правки, збалансувавши права громадян та інтереси держави, то в найближчій перспективі ця ситуація може привести до соціального конфлікту.

Нагадаємо, раніше Сергій Верланов проаналізував законопроєкти пакету "податкової амністії" та зробив висновок, що за ними ховається загальне податкове декларування, або так звана "нульова" декларація.