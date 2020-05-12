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Податкові канікули: Мінфін вивчає, чи можна запровадити і не розвалити бюджет

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Чи можуть впровадити податкові канікули
Чи можуть впровадити податкові канікули / perets.media

Міністерство фінансів прораховує ризики і ймовірні наслідки податкових канікул для бізнесу. Зокрема, шукають механізм, за якого економіка країни не розвалиться.

Важливо, щоб при запровадженні податкових канікул, країни не збанкрутіла. Про це Шмигаль заявив в ефірі телеканалу "1+1".

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Кредитні канікули вже є, вони розроблені. Що стосується податкових канікул, зараз Міністерство фінансів прораховує цю можливість, чи є така можливість без розвалу бюджету, без банкрутства країни,
– сказав Шмигаль.

Подробиць щодо того, чи є вже якісь конкретні напрацювання та чи розглядається можливість запровадити податкові канікули найближчим часом, Денис Шмигаль не надав.

Які фінансові полегшення діють під час карантину

Від 17 березня банківським установам заборонено нараховувати будь-які штрафи на період карантину. У період з 1 березня по 30 квітня 2020 року в разі прострочення виплат, банкам забороняється нараховувати штрафи та підвищувати процентні ставки.  Це так звані "кредитні канікули".

Також українці можуть не оплачувати іпотеку в період карантину, і за несвоєчасну оплату комунальних послуг не будуть стягувати штрафи.

Кредитні канікули
Які полегшення діють під час карантину / Інфографіка 24 каналу

Автор: Вероніка Климська
Теги: Міністерство фінансів України Уряд Шмигаля Кредит Гроші Денис Шмигаль Карантин в Україні 2020 Податки Новини України
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