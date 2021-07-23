Податок на майно: скільки доведеться заплатити за квартиру та машину

В Україні з 1 вересня свої статки декларуватимуть не лише чиновники та політики, а й звичайні українці. Звісно, нікого до цього не змушуватимуть.

Однак незрозуміло, як громадяни пояснюватимуть згодом, що їхній заробіток менший, ніж витрати. Хто і що декларуватиме та скільки за це потрібно буде заплатити – читайте у програмі.

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Хто декларуватиме майно

Декларуватимуть майно громадяни України або ті, хто ними був до 1 січня 2021 року. Водночас це спеціальне декларування не розповсюджується на високопосадовців і не лише на чинних, а й тих, хто працював в структурі держорганів.

Як пояснив народний депутат Данило Гетманцев, чиновник, який подав електронну декларацію, не звільняється від відповідальності за ухиляння від оподаткування.

Якщо людина подає декларацію в межах податкової амністії – це звільняє її від відповідальності. Чиновникам таку можливість ми не дамо,

– наголосив він.

Це декларування має бути добровільним та одноразовим. На меті держава має вивести гроші із тіні тим самим наповнити державну скарбничку. Аби легалізувати накопичене та не понести відповідальності за несплату податків, українцям виділили 1 рік – з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року.

У декларації українці, можуть вказати рухоме або нерухоме майно, цінні папери, корпоративні права та валютні цінності, отримані внаслідок незадекларованих доходів, наприклад зарплатні, яку отримували в конвертах. Втім готівку декларувати не можна, гроші треба буде покласти на рахунок у банк.

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Амністія особлива для заробітчан

Стосуватиметься легалізація і коштів завезених в Україну заробітчанами. Для них декларування також є добровільним.

Якщо заробітчани хочуть – оподатковують свої статки, не хочуть – не оподатковують. При цьому, якщо людина працювала за кордоном офіційно і може підтвердити джерело своїх статків, їй не потрібно подавати декларацію,

– наголосив Гетманцев.

У цій спецдекларації не треба вказувати джерело походження коштів, але за легалізацію неоподаткованого доведеться сплати від 2,5% до 9% в залежності від типу та місцеперебування активів.

Скільки доведеться заплатити за легалізацію доходів?

Неофіційно зароблені гроші у сумі понад 400 тисяч гривень, розміщенні на банківських рахунках, коштуватимуть 5% від суми. А валюта, яка зберігається за кордоном та в іноземних банках – 9%. Вимагатиме держава 5% збору і з автомобіля, нерухомості та коштовностей.



З 1 вересня українці можуть декларувати своє майно / Фото Unsplash.com

Що можна легалізувати без декларації?

Якщо людина має у власності квартирної житлової площі менше ніж 120 квадратів, її декларувати не потрібно. Для будинку допускають 240 метрів квадратних. Стосується це і нежитлової нерухомості до 60 квадратних метрів та безкоштовно приватизованої землі.

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Легалізувати без декларування можна і 1 легковий автомобіль, якщо він зареєстрований. Подати одноразову декларацію людина зможе онлайн або через нотаріуса. Сплатити податок потрібно буде протягом 10 днів з моменту подання декларації.

Що буде якщо податкову амністію проігнорувати?

Хоч декларування – справа добровільна, але якщо нею не скористатися, надалі можуть бути ризики. Так у тих, хто не захотів показувати накопичення "з-під матрацу" зможуть запитати про походження статків. Якщо не довести їх походження, то можуть і покарати за ухилення від сплати податків.



За валюту, що зберігається у банках за кордоном, доведеться сплатити 9% / Фото Unsplash.com

Річ у тому, що в законі є норма, згідно з якою навіть якщо людина не подасть так звану нульову декларацію, буде вважатися, що вона повідомила податкову службу, що не має активів в розмірі більшому, ніж передбачено законом.

Та якщо громадянин все ж задекларував активи та сплатив податки, то держава гарантує звільнення від відповідальності за порушення податкового й валютного законодавства. Інформацію в деклараціях не можна буде розголошувати без рішення суду.

Третина економіки України перебуває у тіні

За різними підрахунками, в тіні перебуває від третини до половини української економіки. Експерти переконані, що українці мають від 50 до 80 мільярдів доларів, з яких не сплачувалися податки.

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Очікують, що податкова амністія може повернути у правове поле до 20 мільярдів. Отож, якщо з них буде сплачено одноразовий податок 5% річних, то бюджет впродовж одного року отримає додатковий 1 мільярд доларів.