Найгірший з усіх варіантів: що треба знати про оподаткування посилок

Скажу і я пару слів на захист українців та їхнього права пересилати один одному посилки без додаткових витрат і отримувати під час війни потрібну підтримку.

Про те, що не так з законопроєктом про оподаткування посилок ПДВ, розповів Анатолій Амелін, інформує 24 Канал.

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Законопроєктом пропонується визначити таке:

громадяни можуть отримувати без оподаткування ПДВ товари вартістю до 45 євро за умови, що такі товари відправляються на їхню адресу фізичними особами без будь-якої оплати та без комерційної мети;

товари, які купуються громадянами на маркетплейсах чи інших подібних платформах, підлягають оподаткуванню ПДВ незалежно від їх вартості;

ввізне мито з таких товарів стягуватиметься лише у разі, якщо їх вартість становить понад 150 євро.

Для полегшення адміністрування ПДВ та прискорення оформлення посилок на митниці пропонується за аналогією з наявним у країнах ЄС механізмом IOSS запровадити можливість сплати ПДВ безпосередньо постачальником товарів, або маркетплейсом чи іншою подібною платформою, за сприяння якої відбувалося постачання такого товару. А також запровадити нову митну декларацію для товарів з невеликою вартістю з набором даних, аналогічним до митної декларації Н7, яка існує в країнах ЄС. Наявні форми документів для декларування посилок зможуть використовуватися і надалі.

Усе це добре, і євроінтеграція добре, та є кілька "але"

1. Процес євроінтеграції – це не тупе копіювання норм, правил та директив ЄС, це процес трансформації. Озвучу кілька цифр.

Середня заробітна плата за даними 2023 року у ЄС становить близько 2250 євро на місяць (брутто), а в Україні – близько 370 – 500 євро.

Середній дохід домогосподарств: у ЄС медіанний дохід становить 31 000 євро на рік, а в Україні – 7500 – 9000 євро на рік.

Норма накопичення: середня по ЄС становить 12 – 15% від доходу. В Україні до війни було 3 – 5%, а сьогодні – нуль чи мінус з огляду на величезні втрати громадян України.

Як можна тупо копіювати для України норми ЄС? Ідемо далі.

До теми Чи вплине податок на посилки на ціни в Україні

2. У будь-якої дії при формуванні держполітики має бути детальний аналіз. Наприклад, мерія Лондона в разі ухвалення рішень, які впливають на якість життя мешканців, доручає трьом аналітичним центрам провести аналіз. Потім під час громадської дискусії обирають правильний варіант.

Покажіть мені (усім українцям) економічне обґрунтування, що громадяни від цієї зміни виграють.

3. Війна. Не секрет, що велика частина комплектувальних для сотень мануфактур виробництва дронів та іншої техніки надходить поштою. Тобто наша держава під час війни в умовах недофінансування ОПК та відсутності реальної підтримки приватних виробників хоче вбити і цей сектор? Хто тут виграє, окрім країни-агресорки?

4. Хочу навести приклад оподаткування посилок у найуспішнішій країні світу – нашому стратегічному партнері. У США діє така система:

посилки вартістю до 800 доларів не обкладаються митом та податками;

посилки вартістю понад 800 доларів обкладаються митом та податками залежно від типу товару;

у США немає федерального ПДВ, але в деяких штатах може стягуватися податок із продажу (sales tax).

Чому з усіх можливих варіантів ми вибираємо найгірший? Той, який створює ризики для нашої обороноздатності, погіршує якість життя громадян і зовсім не своєчасний.