Гучна справа про мільярди: суд дозволив поділ майна подружжя Порошенків
- Вінницький апеляційний суд задовольнив апеляцію Марини Порошенко щодо поділу майна з Петром Порошенком.
- Загальна вартість розподіленого майна перевищує 8,55 мільярда гривень, а рішення може бути оскаржене у Верховному Суді протягом 30 днів.
В Україні суд дозволив поділити майно подружжя Порошенків на мільярди гривень. Апеляцію виграла Марина Порошенко.
Постанова ще може бути оскаржена у Верховному Суді. Про це стало відомо з ухвали Вінницького апеляційного суду.
Дивіться також Корупційний анклав на Донбасі: як Медведчук і Янукович грабують надра окупованих територій
Що відомо про поділ майна Порошенків?
Вінницький апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу у справі про поділ майна подружжя Петра та Марина Порошенків.
Йдеться про скасування попереднього рішення першої інстанції та ухвалення нового – про розподіл спільної сумісної власності. Суд розглянув цивільну справу щодо поділу активів і став на бік позивачки. Відповідно до рішення, значна частина майна перейшла у приватну власність Марини Порошенко.
Згідно з ухвалою, за Мариною Порошенко визнано право власності на 8190 акцій ПАТ ЗНКІФ "Прайм Ессетс Кепітал". За оцінками, їхня вартість становить близько 8,3 мільярда гривень.
Водночас за Петром Порошенком закріплено низку активів, зокрема автомобіль VOLVO S90, мотоцикл HONDA CMX 1100D, напівпричіп, а також колекцію предметів мистецтва вартістю понад 100 мільйонів євро. Крім того, йому належить частина прибутку іноземної структури у розмірі 20 мільйонів доларів, а також значна сума готівкових коштів.
Загальна вартість розподіленого майна становить понад 8,55 мільярда гривень.
Рішення апеляційного суду вже набрало законної сили, однак може бути оскаржене до Верховного Суду протягом 30 днів.
Чому подружжя ділило майно?
Подружжя Порошенків звернулося до суду з вимогою офіційно поділити спільно нажите майно, що перебувало у їхній сумісній власності з часу шлюбу. У позовній заяві Марина Порошенко зазначила, що перебуває у шлюбі з 1984 року, і за цей період родина накопичила значні активи.
Ключовим предметом спору стали акції інвестиційного фонду "Прайм Ессетс Кепітал", які становлять більшість його статутного капіталу, а також банківські кошти та інші фінансові активи. Позивачка наголосила, що основною причиною звернення до суду є санкції, накладені на її чоловіка Петро Порошенко рішенням РНБО.
Через них, за її словами, вона втратила можливість повноцінно розпоряджатися спільним майном. У зв’язку з цим вона просила юридично виокремити свою частку власності, щоб забезпечити можливість самостійного управління активами.