Гучна справа про мільярди: суд дозволив поділ майна подружжя Порошенків

В Україні суд дозволив поділити майно подружжя Порошенків на мільярди гривень. Апеляцію виграла Марина Порошенко.П

Постанова ще може бути оскаржена у Верховному Суді. Про це стало відомо з ухвали Вінницького апеляційного суду.

Що відомо про поділ майна Порошенків?

Вінницький апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу у справі про поділ майна подружжя Петра та Марина Порошенків.

Йдеться про скасування попереднього рішення першої інстанції та ухвалення нового – про розподіл спільної сумісної власності. Суд розглянув цивільну справу щодо поділу активів і став на бік позивачки. Відповідно до рішення, значна частина майна перейшла у приватну власність Марини Порошенко.

Згідно з ухвалою, за Мариною Порошенко визнано право власності на 8190 акцій ПАТ ЗНКІФ "Прайм Ессетс Кепітал". За оцінками, їхня вартість становить близько 8,3 мільярда гривень.

Водночас за Петром Порошенком закріплено низку активів, зокрема автомобіль VOLVO S90, мотоцикл HONDA CMX 1100D, напівпричіп, а також колекцію предметів мистецтва вартістю понад 100 мільйонів євро. Крім того, йому належить частина прибутку іноземної структури у розмірі 20 мільйонів доларів, а також значна сума готівкових коштів.

Загальна вартість розподіленого майна становить понад 8,55 мільярда гривень.

Рішення апеляційного суду вже набрало законної сили, однак може бути оскаржене до Верховного Суду протягом 30 днів.

Чому подружжя ділило майно?