"Воюємо далеко не з дилетантами": в російській армії існує поділ на еліту та "спецконтингент"

Російське командування масово залучає до штурмів на Південно-Слобожанському напрямку так званий "спецконтингент". До цієї категорії входять колишні в'язні, мігранти і найманці із бідних верств населення.

Про це в етері Армія TV повідомив головний сержант роти БПАК 1-го мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського на позивний "Вікінг".

Що відомо про поділ в російській армії?

За словами "Вікінга", через масовані та безуспішні штурми ворог змушений у короткі строки готувати велику кількість нових штурмовиків, однак не має достатньо підготовленого особового складу. Саме тому основу піхоти становлять люди без бойового досвіду та мотивації.

Це здебільшого колишні ув'язнені, найманці та мігранти. Вони низько мотивовані, не мають спеціальної підготовки, але також не мають права відмовитися від виконання завдань, оскільки тоді відразу ліквідуються своїми ж командирам

– зазначив військовий.

Він додав, що саме таких "одноразових" солдатів найчастіше фіксують на відео уражень ворожих штурмовиків FPV-дронами. Водночас за їхніми спинами працюють професійні підрозділи – артилерія та оператори БПЛА.

Тут ми воюємо далеко не з дилетантами,

– наголосив "Вікінг".

Військовий підкреслив, що незалежно від рівня підготовки, на українській землі окупантів чекають лише полон, поранення або загибель.

Що відомо про останні спроби наступу росіян?