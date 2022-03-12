Подивимось, як реагуватиме Альянс, – Данілов про можливий обстріл окупантами гумвантажу НАТО

В Росії заявили, що знищуватимуть гуманітарні конвої НАТО, які йтимуть в Україну. Окрім цього, існує потенційна загроза від країни-агресорки для держав, які межують з нею та Білоруссю.

Секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що ситуація – складна, але контрольована. Він переконаний, що перемога буде за Україною, адже громадяни не здадуться, бо окупанти прийшли саме на їхню землю.

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Окупанти можуть обстріляти гумвантаж НАТО

Данілов переконаний, що українці – непереможні. Зараз вони тримають на своїх плечах усю Європу. Однак, на превеликий жаль, деякі країни не розуміють, що саме відбувається та лякаються "російського чобота". Проте українці ніколи його не боялися і ще за часів Другої світової війни починали з ним боротися. Тому вони обов'язково переможуть.

Данілов нагадав про заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга про те, що потрапляння хоч однієї кулі чи снаряду в гумконвой, які скерували в Україну, вважатиметься нападом на весь Альянс.

Подивимося, як НАТО реагуватиме, якщо це станеться,

– заявив секретар РНБО.

Данілов зазначив, що країнам Балтії, Польщі та іншим дійсно загрожує небезпека з боку Росії. Однак поки дехто цього не розуміє. Зокрема, він згадав про Німеччину. Секретар РНБО відзначив, що її поведінка виглядає дещо дивно, зважаючи на те, що зараз відбувається.

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