Подивимося який курс буде в нових керівників, – Верланов розповів про свою нову посаду

Посада голови податкової служби поза штатом була прийнята осінню 2019 року. На практиці це означає, що протягом 6 місяців людина є державним службовцем й виконую ту роботу, яку їй буде визначати новий голова або виконуючий обов'язки голови Державної податкової служби.

Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповів голова податкової служби поза штатом Сергій Верланов.

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Він пояснив, що протягом 6 місяців йому до 3 разів мають запропонувати перехід на іншу посаду. У разі, якщо цього не буде зроблено, тоді через 6 місяців його контракт закінчується й відбудеться звільнення.

"Я налаштований на те, щоб виконувати свої обов'язки як державний службовець у межах визначених мені новим керівництвом. Й продовжувати реформу, продовжувати виконання зобов'язань за міжнародними партнерами, МВФ, Євросоюзом. Все те, що ми робили", – повідомив Сергій Верланов.



Сергій Верланов / Фото з фейсбуку

"Я є вірний тим принципам з якими йшов на цю службу – реформа, викорінення корупційних схем, наповнення державного бюджету, кадрового оновлення. Подивимося який курс буде в нових керівників", – додав Верланов.

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