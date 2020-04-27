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      Подивимося який курс буде в нових керівників, – Верланов розповів про свою нову посаду

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      Посада голови податкової служби поза штатом була прийнята осінню 2019 року. На практиці це означає, що протягом 6 місяців людина є державним службовцем й виконую ту роботу, яку їй буде визначати новий голова або виконуючий обов'язки голови Державної податкової служби.

      Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповів голова податкової служби поза штатом Сергій Верланов.

      Цікаво Сергія Верланова звільнили з податкової: що про нього відомо

      Він пояснив, що протягом 6 місяців йому до 3 разів мають запропонувати перехід на іншу посаду. У разі, якщо цього не буде зроблено, тоді через 6 місяців його контракт закінчується й відбудеться звільнення.

      "Я налаштований на те, щоб виконувати свої обов'язки як державний службовець у межах визначених мені новим керівництвом. Й продовжувати реформу, продовжувати виконання зобов'язань за міжнародними партнерами, МВФ, Євросоюзом. Все те, що ми робили", – повідомив Сергій Верланов.

      Сергій Верланов
      Сергій Верланов / Фото з фейсбуку

      "Я є вірний тим принципам з якими йшов на цю службу – реформа, викорінення корупційних схем, наповнення державного бюджету, кадрового оновлення. Подивимося який курс буде в нових керівників", – додав Верланов.

      Коротко про звільнення Верланова 

      • 24 квітня нардепи проголосували за створення тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих корупційних дій посадовців Державної митної, податкової та фіскальної служб.
      • На позачерговому засіданні Кабінету Міністрів 24 квітня звільнили голову Державної податкової служби Сергія Верланова і главу Державної митної служби Максима Нефьодова.
      • Ймовірно, що відставки голів митниці та податкової служби
      • ініціював ексміністр фінансів Ігор Уманський. За його словами, така ініціатива була через "скручування" ПДВ, від яких, держбюджет втрачає 5 мільярдів гривень щомісяця.
      • Чинний міністр фінансів Сергій Марченко прокоментував звільнення так: "Вони втратили довіру людей і мали піти. Це – перший крок до очищення фіскальних органів держави".
      Автор: Марія Лелека
      Теги: Новини України Сергій Верланов Державна податкова служба Новини політики
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