Умови перебування нацгвардійців у будівлі перевірять: Вигівський про службове розслідування

Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський доручив розпочати службове розслідування через інцидент у будівлі на Київщині, яку використовували бійці Національної гвардії України. До зʼясування обставин залучили Державне бюро розслідувань та Офіс Військового омбудсмана.

Як повідомив глава МВС Іван Вигівський, упродовж дня йому надходили регулярні доповіді від командувача НГУ, тимчасового виконувача обов'язків голови Національної поліції України та командування 1-го корпусу НГУ "Азов".

Заява МВС

Вигівський заявив, що будівлю у на Київщині використовували військовослужбовці одного з підрозділів Нацгвардії. Командувач НГУ генерал-майор Олександр Півненко разом із заступниками особисто прибув на місце події для з'ясування всіх обставин інциденту.

Ще вдень доручив розпочати службове розслідування, в межах якого буде перевірено всю інформацію, зокрема щодо умов перебування військових,

– повідомив міністр.

Вигівський зазначив, що рідні військовослужбовців, які перебували всередині приміщення, отримали можливість поспілкуватися з ними. Крім того, до будівлі допустили медичних працівників та кількох представників громадськості.

На місці інциденту працюють ДБР та Офіс Військового омбудсмана. Урядовець запевнив, що командування НГУ надає повне сприяння.

Національна гвардія України – одна з ключових складових Сил безпеки та оборони України. Закликаємо громадян утриматися від поширення неправдивої інформації та вчинення неправомірних дій,

– наголосив Вигівський.

Нагадаємо, події розгорнулись увечері 2 листопада біля приватного будинку в Петропавлівській Борщагівці на Київщині. З'ясувалось, що там перебували бійці Нацгвардії, зокрема повернені після самовільного залишення частини.

Деяких військових звідти передали медикам, а поліція спростувала чутки про утримання десятків заручників.