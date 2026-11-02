Офіс військового омбудсмана призначив перевірку через ситуацію на Петропавлівській Борщагівці

Офіс військового омбудсмана працює на місці подій у Петропавлівській Борщагівці разом із командуванням Національної гвардії України. Там запевнили, що всі військовослужбовці перебувають у безпеці та отримують необхідну медичну допомогу.

Про це повідомила Військовий омбудсман Ольга Решетилова.

Офіс військового омбудсмана долучився до перевірки

В Офісі військового омбудсмана зазначили, що представники установи перебувають на місці разом із командуванням Нацгвардії та стежать за ситуацією.

Всі військовослужбовці в безпеці, необхідна медична допомога надається,

– наголосила Ольга Решетилова.

Також там призначили перевірку, під час якої мають встановити всі обставини події. В Офісі розраховують на співпрацю з правоохоронними органами та СБУ.

Що відомо про ситуацію на Петропавлівській Борщагівці?

2 листопада на Петропавлівській Борщагівці Київської області виник конфлікт біля приватного будинку, де перебували військовослужбовці Національної гвардії. У мережі почали поширювати повідомлення про нібито незаконне утримування військових зі статусом СЗЧ, катування, вимагання грошей за звільнення та десятки людей у підвалі. Також з'являлися повідомлення про загиблого й людей із тяжкими травмами.

Згодом поліція спростувала інформацію про масове утримування заручників і загибель людей. Водночас командувач Нацгвардії Олександр Півненко підтвердив, що на об'єкті перебували військовослужбовці, зокрема ті, які самовільно залишили військові частини.

Четверо військових потребували медичної допомоги, тому їх доправили до медичного центру Нацгвардії. За його словами, ще 18 військовослужбовців, яких він бачив у приміщенні, почувалися нормально та могли телефонувати рідним.

Півненко пообіцяв особисто контролювати службове розслідування. Опитають командира та медиків, які постійно перебували на місці, а в разі виявлення порушень винних покарають. Також командувач пояснив вилучення телефонів міркуваннями безпеки та визнав, що місце тимчасового розміщення військових потрібно змінити.