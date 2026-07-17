Подолали близько 800 кілометрів: СБУ знищила військовий літак Ту-95 в Енгельсі
ЗСУ вдалось знищити ворожий літак Ту-95 під час удару по Енгельсу. Президент розповів, що Сили оборони також били по обʼєктах російської нафтової галузі.
Про це він повідомив у власних соцмережах.
Що відомо про удар?
Президент України розповів про нові успішні далекобійні санкції проти Росії. Зеленський підтвердив, що СБУ знищили військовий літак Ту-95 в Енгельсі, який використовували для російських ракетних ударів по нашій країні. Він зазначив, що відстань від державного кордону до аеродрому – близько 800 кілометрів.
Також, за словами президента, Сили оборони атакували обʼєкти російської нафтової галузі та цілі на тимчасово окупованій території України.
Збільшуємо ціну для Росії за агресію проти нашої держави й людей,
– зазначив Зеленський.
Він подякував українським військовим за влучність.
Удари ЗСУ по Енгельсу: дивіться відео
Що відомо про останні українські удари по Росії?
У вівторок, 14 липня, військово-морські сили ЗСУ провели успішну операцію біля Новоросійська. В результаті – ФСБ Росії втратила свій прикордонний корабель "Ізумруд".
У середу, 15 липня, українська атака безпілотниками змусила один із найбільших нафтохімічних комплексів Росії у Башкортостані зупинити роботу. За даними джерел у галузі, пошкодження можуть вивести підприємство з ладу на кілька тижнів або навіть місяців.