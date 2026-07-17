Подолали близько 800 кілометрів: СБУ знищила військовий літак Ту-95 в Енгельсі

ЗСУ вдалось знищити ворожий літак Ту-95 під час удару по Енгельсу. Президент розповів, що Сили оборони також били по обʼєктах російської нафтової галузі.

Про це він повідомив у власних соцмережах.

Що відомо про удар?

Президент України розповів про нові успішні далекобійні санкції проти Росії. Зеленський підтвердив, що СБУ знищили військовий літак Ту-95 в Енгельсі, який використовували для російських ракетних ударів по нашій країні. Він зазначив, що відстань від державного кордону до аеродрому – близько 800 кілометрів.

Також, за словами президента, Сили оборони атакували обʼєкти російської нафтової галузі та цілі на тимчасово окупованій території України.

Збільшуємо ціну для Росії за агресію проти нашої держави й людей,

– зазначив Зеленський.

Він подякував українським військовим за влучність.

Удари ЗСУ по Енгельсу: дивіться відео

Що відомо про останні українські удари по Росії?

У вівторок, 14 липня, військово-морські сили ЗСУ провели успішну операцію біля Новоросійська. В результаті – ФСБ Росії втратила свій прикордонний корабель "Ізумруд".

У середу, 15 липня, українська атака безпілотниками змусила один із найбільших нафтохімічних комплексів Росії у Башкортостані зупинити роботу. За даними джерел у галузі, пошкодження можуть вивести підприємство з ладу на кілька тижнів або навіть місяців.