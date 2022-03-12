На Подолі в Києві спалахнуло приміщення Ощадбанку: попередньо, збили ворожий безпілотник

Окупанти 12 березня приблизно о 6:17 Подільський район столиці. Внаслідок ворожого обстрілу загорілась покрівля адміністративної будівлі, у якій розташовано приміщення Ощадбанку.

На щастя, жертв та постраждалих немає. Вогнеборці встановили, що покрівля загорілась внаслідок попадання невідомого об'єкту.

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Вогонь загасили

Рятувальники о 7:34 локалізували пожежу на площі 50 квадратних метрів. О 8:34 – ліквідували.

До гасіння залучили 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 24 людини.



Рятувальники приборкали вогонь / Фото ДСНС



Пожежа сталась внаслідок обстрілу / Фото ДСНС



На щастя, ніхто не постраждав / Фото ДСНС

Антон Геращенко у своєму телеграм-каналі повідомив: "Попередньо встановлено, що за вказаною адресою збито безпілотний літальний апарат".

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