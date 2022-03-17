Подоляк назвав вампірами компанії, які продовжують працювати в Росії

Михайло Подоляк розкритикував іноземні компанії, які продовжують працювати в Росії. Адже вони спонсорують вбивства українських дітей.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що Велика Британія, Європа, світ чудово розуміють, що таке бізнес на крові.

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Вони знають, які компанії зараз по-хижацьки, по-вампірськи заробляють у Росії й оплачують своїми грошима масові вбивства українців,

– сказав Подоляк.

Він наголосив, що зокрема мовиться про французькі та німецькі Leroy Merlin, Danone, Auchan, Crédit Agricole, Volkswagen, BMW, Mercedes та Adidas.

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