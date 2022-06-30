Часом у західних ЗМІ з'являються публікації дивного характеру. Ось, наприклад, одна з тез, у яку вкладаються умовні "антиукраїнці": "В адміністрації Президента США сумніваються, чи зможе Україна повернути контроль над захопленими територіями".

"Яструби", "голуби" та класичні песимісти

Хтось бачить у таких статтях "складні політичні ігри" чи "російські інформаційні спецоперації", але реальність набагато банальніша.

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Є "яструби", є "голуби", а є класичні песимісти. Ось прокинувся умовний "працівник апарату" в поганому настрої, поділився за кавою скигленням з журналістом, і от уже мільйони бачать заголовок "Все пропало, Путін перемагає". Ага, точно перемагає (іронія).

Це ті самі люди, які не вірили, що Київ протримається бодай 72 години (126 днів – трошки більше), що Європа запровадить нафтове ембарго та що Україна колись отримає важку техніку від НАТО (питання тепер тільки в темпах постачання)…

Реальність інакша

З березня ми пройшли великий шлях у переосмисленні цієї війни західними елітами. Щодня спілкуюся з радниками, членами парламенту та представниками західних країн і можу сказати одне. Те, що Путін має ганебно програти цю війну, – абсолютний консенсус лідерів цивілізованого світу.

Підкреслюю ще раз: програш Росії – безумовна мета цивілізованого світу заради прогресивного розвитку людства, а не повернення в радянські табори та холодні війни…

Питання поступок та компромісів не стоїть. Стоїть питання конкретних напрямів, над якими маємо працювати задля перемоги.

Україна поверне тимчасово окуповані території військовим шляхом. Це не "заспокійлива мантра" та не політичне гасло, це чиста математика та військовий розрахунок.

Все, що для цього потрібно, – конкретна кількість позицій конкретної важкої техніки для формування паритету озброєння. Над цим і працюємо.

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