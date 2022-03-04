Україна платить найбільшу ціну – своїми дітьми, – Подоляк про закриття неба над Україною

Михайло Подоляк прокоментував слова НАТО про закрите небо. Зокрема радник глави Офісу Президента сказав, що будуть працювати з західними партнерами задля того, щоб закрити небо над Україною.

Відповідну заяву Подоляк зробив під час борифінгу 4 березня. Це трапилось на 9 день війни, які росія почала проти України.

Важливо За 8 днів війни в Україні загинули 28 дітей

Подоляк прокоментував закриття неба

Михайло Подоляк заявив, що закриття неба допоможе вирішити як гуманітарні питання, обстріли великих міст України, так і правила ведення війни і поверне росіян у більш-менш адекватний статус.

Щоб вони розуміли, що воювати можна з армією, але не проти цивільного населення,

– пояснив Подоляк.

Політик закликав, що потрібно говорити про це. Пояснив, – якщо ми це вирішимо протягом 1 – 2 днів, то суттєво зміниться не тільки переговорна позиція, а й ситуація в країні. Не буде панічних настроїв, бо люди знатимуть, що ракети не впадуть.

Михайло Подоляк розповів, що у орків тактика – знущатись з населення. Радник глави ОП прокментував рішення НАТО від 4 березня не залучати свої сили у війні в Україні ні на землі, ні у небі.

Коли починалась війна, то у нас партнери казали, що вони й зброю нам не будуть давати, включаючи німці. Сьогодні (мовиться про 9 день війни – 24 канал) у нас потужна підтримка зброєю. Тобто за 7 днів війни суттєво все змінилось,

– заявив Пододяк.

Політик пояснив, що світ психологічно був не готовий до того, що можна зайти й вдарити по центрі міста. Натомість пояснив, що зараз вже є Третя світова війна, адже після українських міст Росія піде далі у буде підвищувати ставки, адже у них є ядерна зброя.

Україна платить найбільшу ціну – платить своїми дітьми

Україна платить найбільшу ціну — платить своїми дітьми. Якщо це недостатня причина – це вибір їх сердець. Вони мають зробити вибір сьогодні. Завтра нас знову будуть бомбардувати, діти спатимуть в підвалах,

– заявив Подоляк.

Радник глави ОП пояснив, що Україна платить за свободу.