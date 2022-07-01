Вже не десятки, а сотні, – Подоляк розповів про постачання зброї Україні від Заходу

Захід продовжує постачати Україні зброю. Зокрема, країни "Рамштайну" зобов’язалися надати нам понад 600 танків, 500 артилерійських систем та інше. Тож тепер Україна отримає не десятки, а сотні одиниць різного озброєння.

Про це 24 каналу ексклюзивно розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Він каже, що світ лише зараз починає розуміти, скільки зброї накопичила і відправила на війну Росія.

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За його словами, тільки зараз політична еліта країн-партнерів доходить до того, що Росія кинула проти України практично все, що десятиліттями накопичувала. "А це тисячі одиниць важкої зброї: і артилерію, і РСЗВ, і бронетехніку. Все, що Росія збирала, вона все кидає проти України", – відповів Подоляк.

Він зазначив, що для того, аби ми могли ефективно оберігати свої землі, нам потрібно певний паритет цієї зброї. На його думку, сьогодні це вже стало очевидно для наших партнерів.

Подоляк каже, що Захід зрозумів, що Україні треба додати велику кількість зброї. За його словами, саме про це йдеться у промові Байдена щодо військової допомоги Україні від "Рамштайну".

Безумовно, вони сьогодні рахують озброєння інакше – це вже йде не на сотні, а на тисячі РСЗВ, артилерії, далекобійної системи, ППО, дронів тощо. Цього буде набагато більше в Україні, – пояснив він.

Поставки танків, до прикладу, в Україну будуть і 100, і 200, і 500 одиниць.

За словами радника глави ОП, наші партнери дадуть нам стільки зброї, скільки буде потрібно, щоб:

по-перше, ефективно оборонятися,

по-друге, мінімізувати втрати

по-третє, щоб мати відповідну кількість зброї для контрнаступу та деблокади нашої території.

Подоляк додав, що Україна на сьогодні – це країна, яка вміє користуватися зброєю найкраще у світі, адже ми воюємо інтелектом, світ це вже оцінив.

Тому, на його думку, Захід не боїться довіряти нам будь-яку зброю. Вони розуміють, що ЗСУ коректно використовують зброю, як Україна і домовилася в правилах.

Коли Україна отримає достатньо зброї? За словами Подоляка, з точку зору бюрократії – це відбуватиметься швидко.

"Але є інша проблема – кількість зброї на складах. Її треба доробити, бо ніхто стільки не накопичував, як Росія. Тому наразі щось доробляється, щось "розконсервовують" на складах, і це швидко буде йти в Україну – місяць, два, три", – підсумував він.

Радник додав, що на ринку Заходу практично немає радянської зброї: її майже використано, тому Україні надаватимуть озброєння натовського зразка.

Подоляк каже, цивілізований світ не вкладав гроші в таку кількість зброї, як Росія, там більше вкладали в технологію, якість життя, людей. "Тому сьогодні зрозуміли, що вони мають доробити зброю, бо якщо умовно Росія має мільйон одиниць, то світ – 100 тисяч", – припустив радник глави ОП.

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком дивіться на ютубі 24 каналу 1 липня о 18:00. Не пропустіть!

До слова, 30 червня президент США Джозеф Байден оголосив про новий пакет допомоги. В нього увійдуть системи ППО, а також – ще більше артилерії та боєприпасів. Окрім того, у списку – контрбатарейні радари та більше ракет до HIMARS.

Важливо – понад 800 компаній США хочуть виготовляти зброю для України, – CNN