В Офісі Президента сказали, чи готові вийти з Донбасу в обмін на гарантії безпеки

Сполучені Штати готові надати гарантії безпеки Україні після того, як наша держава віддасть Росії Донбас. На словах все звучить досить просто, а на ділі конкретики немає.

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що Росія зараз не демонструє жодного бажання завершувати війну. Сполучені Штати ж дійсно натякають на те, щоб віддати Донбас – і тоді будуть певні гарантії. Але це дивна конструкція.

Чи готова Україна піти на таку угоду?

За словами Подоляка, у випадку з Росією така формула взагалі не спрацює. Якщо їм віддати певну частину території, то після того диктатор Путін просто почне зазіхати на іншу землю. Він взагалі не зацікавлений в тому, аби припинити війну.

Крім того, поки незрозуміло, які саме гарантії безпеки готові надати Сполучені Штати. Наразі все це лунає лише теоретично.

Президент України наполягає на чіткій позиції. Ніхто віддавати землю в обмін на негарантоване непродовження війни точно не буде. Також гарантії безпеки мають бути проговорені та юридично зафіксовані в парламентів, Конгресі. І вони мають чітко почати працювати, якщо Росія порушить перемир'я. Не "колись там", а в конкретний момент. І це потрібно узгодити до початку перемир'я,

– зазначив Подоляк.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський заявив, що США пов'язують гарантії безпеки для України з передачею Донбасу під контроль Росії. Також зараз Штати більше зосереджені на конфлікті з Іраном.

Попри все це, Росія досі не демонструє жодного бажання, аби завершити війну. Зараз фактично є три позиції. Росія не хоче завершувати війну та збирається продовжувати імітацію переговорів. США розповідають про обмін територій на гарантії безпеки. Україна ж вимагає, аби війна завершилася відносно справедливим фіналом.

Має бути зафіксований статус-кво по лінії фронту; негайне припинення вогню усюди. Має бути чітке розуміння, що буде з Росією, якщо вона порушить перемир'я. Також хто буде компенсувати усю ту шкоду, яку Росія завдала?

– зазначив Подоляк.

