Подоляк закликає світових та релігійних лідерів сприяти створенню зеленого коридору в Маріуполі

Михайло Подоляк закликав світових та релігійних лідерів сприяти у створенні зеленого коридору в Маріуполі. Радник глави Офісу Президента написав, що у протилежному випадку кров людей буде на їхніх руках.

Відповідну заяву оприлюднив Михайло Подоляк у твітері. Про це політик написав 19 квітня – після 55 днів повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Подоляк закликає організувати евакуацію в блокадному Маріуполі

Радник глави ОП пригадав, що на 55 день війни Росія продовжує скидати на "Азовсталь" надпотужні антибункерні бомби.

Світ продовжує дивитися вбивство дітей у прямому ефірі та мовчати. Релігійні та світові лідери мають змогу це зупинити, якщо домовляться про зелений коридор,

– написав Подоляк.

У разі байдужості застеріг: "Інакше кров буде і на їхніх руках".

Варто згадати, що окупанти тримають місто в облозі ще з 1 березня. З того часу мирні люди там перебувають під постійними обстрілами.

Під час нічного звернення 19 квітня Володимир Зеленський розповів, що ситуація у Маріуполі залишається без змін максимально жорсткою. Російські військові блокують будь-які намагання організувати гуманітарні коридори.

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