Подорожі Україною: найцікавіші місця Закарпаття, які вражають красою

До Дня Незалежності України 24 канал підготував спецпроект про дивовижні місця в кожному регіоні країни. Сьогодні розповімо, які куточки Закарпаття потрібно відвідати кожному українцю.

Дивовижне Закарпаття відоме не лише своєю унікальною природою і кліматом, який різко відрізняється від інших регіонів України, а й неймовірними пам’ятками архітектури, туристичними курортами та гастрономічними центрами.

Більше регіонів у спецпроекті: Мальовнича Україна: найкрасивіші куточки країни, які варто побачити

У Закарпатській області знайдеться відпочинок для кожного: для екстремалів-туристів – похід на гірські масиви Чорногора і Свидовець; для любителів "лінивого" відпочинку – термальні води Косина і Берегового; для поціновувачів історичної спадщини – замки Ужгорода і Мукачева.

Всі найкрасивіші місця Закарпаття неможливо описати кількома словами, тому пропонуємо звернути увагу на підбірку місць, які варто відвідати у першу чергу.



Закарпатська область: що варто відвідати

Ужгород – величний замок, розлога річка і сакури

Дивовижне місто на річці Уж є адміністративним центром Закарпатської області. Перша згадка про нього датується ще 872 роком. Сьогодні населення обласного центру складає понад 100 тисяч осіб.

Фестиваль сакури. На знаменитий фестиваль сакур під назвою "Сакура-фест" приїжджають тисячі туристів з усієї України. Пік цвітіння декоративних японських вишень припадає на кінець квітня – початок травня і цвітуть вони протягом двох-трьох тижнів. Програма щорічного фестивалю завжди з’являється на інтернет-ресурсах, пропонуючи зручні туристичні тури і маршрути містом.

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Незважаючи на популярні міфи про появу рожевих дерев в Ужгороді, за офіційною версією у 1920-х роках чехословацькі інженери мали озеленити новий адмінквартал в центрі міста і для експерименту посадили сакури, які неочікувано прижились на цій території. Сьогодні ж найбільшу кількість сакур можна побачити навесні вздовж річки Уж – на найдовшій в Європі липовій алеї (2,2 км).



Цвітіння сакур на вулицях Ужгорода

Щодо цікавих туристичних місць "столиці" Закарпаття, то на вулиці Капітульній розмістився аналог львівського Шевченківського Гаю – Закарпатський музей народної архітектури та побуту. Краєзнавчий музей просто неба зберігає 14 тисяч найдавніших експонатів народного прикладного мистецтва. Він був створений у 1965 році та наразі займає площу 5,5 га.

Ужгородський замок вважається однією з найдавніших фортифікаційних споруд в Україні (перша згадка – X століття), яка з середини 20 століття перетворилась у краєзнавчий музей і запрошує на екскурсії всіх туристів. З невеличкого оглядового майданчика відкривається чудова панорама міста, на тлі якої можна зробити красиві фото.



Панорама з території Ужгородського замку

Не можна оминути і таких чудових пам’яток архітектури, як Катедральний Хрестовоздвиженський собор (1841 р.), римо-католицький костел св. Георгія (1775 р.), Шелестівську Михайлівську церкву (1777 р.), Ужгородську синагогу (1910 р.), Костел Святого Юрія, Єпископську Резиденцію, Ужгородську дитячу залізницю та ботанічний сад.



Римо-католицький костел св. Георгія

В Ужгород найкраще добиратись потягом, який прямує одразу в обласний центр.

Замок Паланок

Легендарний мукачівський замок Паланок вже не перший рік запрошує у свої володіння тисячі туристів. Перша згадка про нього датується ще XI століттям, а збудували його для охорони і контролю торгових та військових шляхів. Укріплення свого часу витримало багато ворожих облог, найдовшою з яких стала австрійська, що тривала три роки (1685-1688 рр.). Тоді замок належав відомій угорській княгині Ілоні Зріні – вона очолювала національно-визвольний рух Хорватії та Угорщини проти Австрійської імперії.



Замок Паланок в Мукачеві

Середньовічні мури зберігають безліч таємниць та міфів, які досі не вдалось розгадати. Однак одне ми знаємо точно – з гори, на якій розташований замок, відкривається дивовижний вигляд на стародавнє місто Мукачево. Існує навіть легенда, що нібито цю гору насипали люди, але праця коштувала їм страшних мук, звідки й пішла ймовірна назва поселення Мукачево.

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Замок Паланок, площею майже 14 тисяч метрів квадратних, ділиться на три рівні: Верхній, Середній та Нижній замки. Також під величною історичною будівлею досі збереглись таємні підземні переходи, які свого часу вважались прихистком для людей та худоби.

Сьогодні у замку проводять багато екскурсій. Щоб до нього добратись, потрібно сісти на будь-який транспорт, що везе до Мукачева, і власним ходом піднятись до замкової брами.

Невицький замок

Напівзруйнований замок біля села Кам'яниця Ужгородського району вперше згадується в історії приблизно у XII ст. Після тривалих сутичок та релігійних воєн трансільванський князь Юрій І Ракоці руйнує замок – і від нього залишається лише декілька замкових стін та одна вежа. А втім, цей замок вважають першою замковою спорудою, збудованою на теренах сучасної України.



Невицький замок неподалік села Кам'яниця

Якщо ви хочете добратись до Невицького замку, вам потрібно з автовокзалу "Ужгород-2" ("Перечинський автовокзал") сісти на будь-який автобус, який проїжджає через село Невицьке. На зупинці неподалік замку є інформаційні щити, на яких позначено маркований піший маршрут до Невицького замку.

Палац графів Шенборнів

У милозвучному селі Карпати неподалік Мукачева розташований палац графів Шенборнів, або замок Берегвар. Його побудували наприкінці XIX століття – тоді палац слугував власникам резиденцією та мисливським будинком.

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У 1946 році він перетворився на санаторій "Карпати", спеціалізація якого – лікування і реабілітація після хвороб судин і серця. Окрім рідкісних рослин, які вже не один десяток років ростуть в саду-дендрарію, на території палацу також стоїть бювет з мінеральною водою. Його ще називають Джерелом Краси через цілющі властивості води.



Палац графів Шенборнів (замок Берегвар) біля Мукачева

До замку найкраще добратись залізницею. У Мукачеві вам потрібно сісти в електричку, яка відправляється на станцію "Карпати", а звідти вже дійти до палацу власним ходом. До санаторію також можна доїхати автомобілем, прямуючи трасою Київ – Чоп. Там ви натрапите на населені пункти Сусково та Чинадійово, між якими і розміщений дивовижний палац.

Термальні води Закарпаття

Якщо ви ніколи не мали можливості поплавати в термальних водах, то місто Берегове і село Косине (Мукачівський район) обов’язково вам сподобаються. Відпочинкові комплекси зачаровують своє красою та спектром лікувальних послуг.



Оздоровчий комплекс у Косино

Саме тут ви знайдете відкриті басейни та сауни з термальними водами, температура яких сягає понад 40 градусів. Природна мінеральна вода, зокрема в Береговому, піднімається безпосередньо із термальних свердловин, глибиною понад 1 км. Тисячі туристів з усієї країни приїжджають у ці краї Закарпаття, щоб сходити не лише на дегустацію смачних вин та сирів, а й чудово провести час та оздоровитись.

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Бальнеологічний курорт Лумшори

Ідеальне місце для відпочинку та відновлення сил – це бальнеологічний курорт Лумшори, який бере свій початок ще з XVII ст. Село Перечинського району, що розмістилось в підніжжі найбільшої полонини українських Карпат – полонини Руна – запрошує не лише на приємне проведення часу, а й на оздоровлення в металевих чанах.

Для когось такий екзотичний відпочинок може здаватись дещо дивним, але купіль у мінеральній сірководневій воді обов’язково запам’ятається на все життя. Окрім незабутніх вражень, купання в чанах допомагає оздоровити опорно-руховий апарат та омолодити організм.



Лумшори запрошують на купання в чанах

Враховуючи віддаленість від цивілізації, дістатися до селища досить складно. Найкраще почати свій маршрут з обласного центру електричкою, яка проходить через Перечин. Там ви пересядете на маршрутний транспорт, який регулярно відправляється з автовокзалу.

Озеро Синевир

Справжня Перлина Карпат, яка вражає своє красою та унікальною флорою і фауною в Міжгірському районі, стала не лише відмінним туристичним пунктом, а й місцем для зйомок не одної кінострічки та відеокліпу. Також його часто називають "Морським оком", яке вражає своєю кришталевою водою та гірськими пейзажами.

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Найбільше озеро Карпат входить до складу Національного природного парку "Синевир". Воно утворилось посеред гірського масиву Внутрішніх Горган ще 10 тисяч років тому, а його глибина подекуди сягає понад 20 метрів. Розташоване на висоті 989 метрів над рівнем моря.



Озеро Синевир є справжньою візитівкою Закарпаття

У Синевирі водиться три види форелі — озерна, райдужна та струмкова, а також гольян та рак річковий. Хоч купатись в озері заборонено, у Національному парку можна чудово відпочити на туристичній базі та поласувати національними стравами. Для туристів надають послуги кінних та велосипедних екскурсій, а також прогулянок по озеру на плотах.

Щоб дістатись до озера Синевир, є декілька варіантів. Найпростішим із них буде мандрівка потягом зі Львова до станції Воловець. Звідти постійно курсують автобуси сполученням "Воловець-Міжгір’я", де в останньому ви зможете пересісти в автобус, який курсує до Синевирської поляни.

Озеро Бребенескул

Найбільш високогірне озеро України під вершинами Гутин Томнатик та Бребенескул щороку манить все більше туристів. Бребенескул лежить на дні льодовикового кару на висоті 1 801 метра над рівнем моря, звідки бере свій початок однойменна річка.

Довжина озера складає менше 70 метрів, а глибина тут сягає максимум 3,2 метра, однак екологи все ж не рекомендують у ній купатись. Хоч вода, на перший погляд, чиста та кришталева, туристи часто її забруднюють різними побутовими відходами. Та й температура високогірної водойми бажає кращого – у літній період вона сягає не більше 15 градусів.



Бребенескул є найбільш високогірним озером України

Зазвичай мандрівники відправляються сюди, щоб зробити декілька красивих фотографій на тлі мальовничої водойми, через що Бребенескул вже давно страждає від надмірної уваги постійних туристів. Все ж добратись до нього можна, відправившись у туристичний похід на три або чотири дні.

Найкраще підніматись на гору Бребенескул з таких поселень, як Заросляк, Дземброня, Видричка або Лугів. Також можна почати мандрівку з села Бистрець в Івано-Франківській області, до якого можна доїхати рейсовими автобусами із Дземброні чи Рахова.

Водоспад Шипіт

Чарівна природна пам’ятка Українських Карпат розташувалась на північних схилах гірського масиву Полонина Боржава, а саме – при підніжжі гори Гемби. Посеред крутих скель і густих лісів бурлить водоспад Шипіт, який переливається мальовничим водограєм.

Найближче поселення до водоспаду – селище Пилипець, у якому можна зручно розташуватись на ночівлю і звідти піднятись на одну з вершин гірського масиву Полонина Боржава. До Шипоту також неважко дістатися з інших сіл: Верхнього чи Нижнього Студеного.



Водоспад Шипіт вважають природним чудом України

Біля вод ріки Пилипець тут щорічно проводиться фестиваль субкультур, на який приїжджають тисячі туристів. Хоч водоспад і вражає своєю красою, насолодитись усамітненням з ним не вийде. Шипіт вважають одним з небагатьох природних чудес України, через що увага мандрівників завжди прикута до цієї місцевості.

А втім, доїхати до цієї природної знахідки можна потягом зі Львова до Воловця, а вже звідти пересісти на автобус до найближчого села, яке розташоване по сусідству з водоспадом.

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Частіше подорожуйте Україною і нехай ваші найбожевільніші задуми та мрії обов'язково здійсняться!

Фото: Уляна Корицька, M&M Photography, ТМ "Карпати"