Ірину викрали 28 травня невідомі біля будівлі інституту. Батько дівчини, співробітник Мінвуглепрому Сергій Лазаренко стерджує, що нічого не знає про причини викрадення дочки.

Міліція повідомляє, що ключовою версією цього злочину зараз вважають викрадення з метою викупу. Але викрадачі, за даними оперативників, жодних вимог не висувають. Тому розглядають версію вирішення особистих конфліктів.



Глави прес-служби столичної міліції Володимира Поліщука повідомив, що вранці 28 травня Ірина Лазаренко під'їхала на своєму автомобілі Toyota до будівлі інституту. Коли дівчина вийшла з машини, на неї накинувся чоловік зростом близько 170 см в зеленому піджаку і чорній кепці. Це бачив студент другокурсник КІМО. Але створити фоторобот нападника не вдалося.



"На очах студента незнайомець заштовхав дівчину в білий мінівен Mercedes і поїхав у бік станції метро Дорогожичі. На пошуки зниклої кинуті всі оперативні служби, у тому числі і ДАІ", - сказав Поліщук.