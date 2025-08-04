Україна розробляє механізм надання статусу закордонного українця. Це стосується зокрема представників кримськотатарського народу, які мешкають у Туреччині.

Про це розповів посол України в Туреччині Наріман Джелял. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю "РБК-Україна".

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Навіщо потрібен статус закордонного українця?

За словами Джеляла, робота над цим напрямом триває, але стикається з певними викликами. Особливо актуальним питання є для кримських татар, які мають громадянство Туреччини, але бажають отримати й українське – після ухвалення закону про подвійне громадянство.

Це їхній свідомий вибір, зумовлений не преференціями, а політичним відчуттям: Крим – їхня материнська земля є частиною України,

– заявив Джелял.

Джелял також зазначив, що ці люди хочуть мати можливість вільно приїздити до України та відвідувати Крим після його звільнення.

Нагадаємо, 15 липня президент України Володимир Зеленський підписав закон про множинне громадянство. Втім, громадянство не усіх країн можна поєднувати з українським.