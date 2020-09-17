ЗМІ оприлюднили інформацію щодо власників кіпрських "золотих паспортів". Багато людей з цього списку підозрюються у корупції, скоєнні кримінальних злочинів, або зазначені у міжнародних санкційних списках. Є серед них і українці.

Чи покарають українських громадян, які мають "золоті паспорти" Кіпру, на батьківщині, – в матеріалі 24 каналу.

Паспорт за гроші

З 2017 по 2019 роки Кіпр продав паспорти 35 людям. Варто зауважити, що починаючи з 2013 року ця острівна держава надавала громадянство всім, хто вклав щонайменше 2 мільйони євро в нерухомість, або 2,5 мільйони євро в державні цінні папери чи кіпрські компанії. Таким чином Кіпр покращив економіку, а новоспечені власники змогли безперешкодно подорожувати Євросоюзом. Щоправда, більшість з власників так званих "золотих паспортів" мають проблеми з репутацією: одних підозрюють у корупції, інших в хабарництві й не лише.

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Як зауважує експерт з кримінального права, кандидат юридичних наук Григорій Усатий, ця проблема має три аспекти: політичний, юридичний та моральний.

Про ставлення українців до подвійного громадянства, дивіться тут:

Щодо заборони подвійного чи множинного громадянства. Сьогодні в Україні хоч і не дозволене подвійне громадянство, проте про заборону не доводиться говорити. Українське законодавство не передбачає для наших громадян можливості володіти паспортом ще якоїсь країни,

– наголошує Григорій Усатий.

Що зазначено у законі України "Про громадянство"? Якщо громадянин України набув громадянство, підданство іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він взнається лише громадянином України.

Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України.

Тобто це не слід розцінювати як заборону подвійного громадянства, оскільки втрата громадянства України відбувається не автоматично, як би цього хотілось звичайним громадянам. За нашим законодавством, це відбувається винятково з дня видачі указу президентом України про припинення громадянства щодо певної людини. Щоправда, не все так просто.

Процедура припинення громадянства щодо певної особи – не деталізована тобто не прописана належним чином в законодавстві. Навіть, якщо громадянин України набуває громадянства іншої держави чи держав, при цьому він не позбавляється громадянства нашої країни. В правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України.

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Твердження про заборону громадянства в Україні наразі є помилковими. Така ситуація далека від нормальної. Ця проблема юридична та належним чином не вирішена, тому створює низку складнощів для звичайних громадян і не лише,

– наголошує експерт.

Законодавча активність

Звісно, в Україні були неодноразові спроби законодавчо врегулювати це питання. З 2014 року в країні активно намагались це зробити. Військова агресія спровокувала низку проблемних питань.

Коли ми говоримо про громадянство України та Кіпру, то не варто забувати, що у нас є низка інших проблем – подвійне громадянство України та Росії, України і Угорщини тощо.

За часів президента Порошенка, ним як суб'єктом законодавчої ініціативи, було зареєстровано законопроєкт, який встановлює покарання, у вигляді примусового позбавлення українського паспорта, за наявність другого громадянства. Згодом цей проєкт закону відкликали. Вносились до Ради й інші подібні законопроєкти. Всі вони були націлені на зменшення людей з подвійним громадянством. Найменшою мірою відповідальності за незаконне подвійне громадянство – позбавлення права голосувати на виборах тощо. Проте це були лише спроби.

Сьогодні політика держави, в цьому напрямку, змінилась. В уряді вже декларують розробку законопроєкту, який би дозволяв подвійне громадянство. Виходить, ось така політична нестабільність,

– говорить Григорій Усатий.

Говорячи кіпрський скандал, варто згадати – яким чином наші громадяни отримали їхнє громадянство. Адже в переліку прізвища дуже відомих і заможних осіб. Постає питання – чи можна "купити" громадянство іншої держави. Зарубіжна практика знає таку процедуру як набуття громадянства у так званий економічний чи інвестиційний спосіб. Тобто держави надають громадянство своєї країни інвесторам, які вклали гроші в обрану країну. Суми для таких інвестицій в кожній країні різні.

Приміром, на Мальті мінімальні інвестиції становлять 650 тисяч євро. Таким чином інвестор отримує мальтійське громадянство та безвізовий в'їзд до 163 країни, включаючи країни Західної Європи, США та Канади.



Купити громадянство можна – питання лише в ціні / Фото 24 каналу

Для того, аби стати громадянином Кіпру потрібно 2,5 мільйони євро. Водночас, є Болгарія, де мінімальні інвестиції складають – 512 тисяч євро, а в Угорщині – це лише 250 тисяч євро.

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Позитивні моменти від дозволу "купувати" громадянство очевидні. Це й інвестиційна привабливість країни та можливість розвивати її економіку, бізнесактивність тощо. Водночас, ініціатива щодо подвійного громадянств несе приховані ризики та небезпеки для країни. В час, коли частина нашої країни анексована, а інша окупована, для України мають бути в пріоритеті основи національної безпеки,

– переконаний експерт.

Зрозуміло, що наші національні інтереси не стануть пріорітетними для людей з іншим громадянством, адже у них не буде зацікавленості в розвитку України. Небезпека подвійного громадянства полягає й у тому, що такі особи можуть у будь-який момент залишити країну.

Щоправда, у нас в країні велика кількість контролюючих органів, проте ніхто не бажає в цій царині навести лад. Це і СБУ, Міністерство закордонних справ, Державна міграційна служба, Держфінмоніторинг (адже якось кошти, на які "купили" громадянство виводились з України). Тож, в питанні подвійного громадянства все ж потрібно навести лад.