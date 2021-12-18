Що не варто дарувати на День святого Миколая, аби не зіпсувати атмосферу свята

День святого Миколая – свято, яке щороку з нетерпінням чекає малеча. Саме у ніч з 18 на 19 грудня діти зазиратимуть під подушки в очікуванні побачити там щось особливе. Аби не розчарувати їх та не зіпсувати магію свята, варто знати, що не слід дарувати на Миколая.

Для багатьох батьків День святого Миколая – це стрес. Адже на них покладена величезна відповідальність за вибір подарунку для дитини. Які тонкощі треба знати, готуючи сюрприз для малечі, – розповідаємо далі.

Важливо Сучасні та небанальні: 10 подарунків на Миколая, які сподобаються кожній дитині

Головна порада батькам перед купівлею подарунку

Коли батьки обирають дитині подарунок, вони, перш за все, думають про користь цього сюрпризу. Діти ж мають зовсім інший погляд на це. Для них важливо знайти під подушкою щось унікальне, неповторне та бажане. Навіть якщо мама та тато вважають це "дурнею".

Тож, наша головна порада – дослухайтеся до бажань своєї дитини. Повірте, малеча ніколи не буде так радіти куртці чи чоботам, як новій ляльці, яка є вже в усіх дівчаток у садочку! Важливо розуміти, чим захоплюється дитина та що її цікавить. Адже саме батьки можуть сприяти розвитку здібностей дитини. Тому важливо не лише слухати малечу, але й розуміти та підтримувати її.

Що не варто дарувати на День святого Миколая

Існує ціла низка "заборонених" подарунків, які не радять класти під подушки. Частина з них виглядає як звичайні забобони. Однак є й справді не дуже доречні сюрпризи.

Коштовності та дорогі речі

Святий Миколай вважається захисником знедолених. Він приходив на допомогу тим, хто її найгостріше потребував, саме з тієї причини коштовні дарунки краще залишити на інші свята, яких попереду ще чимало. До того ж діти навряд чи зрозуміють справжню цінність золотих сережок чи браслетів. А через свій юний вік є велика ймовірність того, що малеча може загубити прикрасу.

Також у день пам'яті святого не радять дарувати дітям військові іграшки чи іграшкову зброю.



Не варто дарувати дітям ювелірні вироби / Фото Pinterest

Гроші

А це, напевно, найбанальніша річ, яку можна подарувати дитині. У такий спосіб ви показуєте малечі, що взагалі не знаєте її. Дитина у цей святковий день хоче відчувати магію і тепло свята, а не шелест купюр. Якщо ви не впевнені, якій іграшці зрадіє ваша донька чи син, краще оберіть сертифікат на враження з декількома варіантами. У такий спосіб ви і проведете час разом, і подаруєте дитині незабутні емоції.

Речі "на потім"

Маленька людина хоче насолоджуватися подарунком вже і зараз. Тому речі "на виріст" даруйте собі, а не дитині. Те ж саме можна сказати й про несезонні подарунки. Самокат чи велосипед лише роздратують дитину, адже вона не зможе цим користуватися щонайменше до весни. А в гіршому випадку – до літа.

Краще обрати зимову альтернативу – лижі, санчата чи льодянку. Це теж додасть активність у життя дитини, але не створюватиме небезпечні ситуації.



Не даруйте "не сезонні" іграшки / Фото Unsplash

Книги

Тут важливо уточнити, що мовиться лише про ті випадки, коли дитина не любить читати та навряд чи почне робити це. Швидше за все, малеча навіть не використовуватиме цей подарунок. А для батьків це подвійне фіаско – і дитину не зацікавили, і гроші на вітер викинули.

Гарні дрібнички

Те, що на думку батьків, може стати "чудовим доповненням" інтер'єру, викличе здивування та обурення у малечі. Їй непотрібні гарні рамки для фото, подушка з її зображенням чи фотоальбом. Треба радості та свята.

Шкарпетки та солодощі

Немає нічого поганого, якщо ви подаруєте дитині так званий стандартний набір до Дня святого Миколая. Але, чесно кажучи, такі подарунки – це вже минуле століття. І у наш час, де є безліч цікавих речей на будь-який колір, смак і гаманець, можна вигадати щось набагато оригінальніше.

Якщо дитина любить солодощі, то подаруйте їй солодкий адвент-календар. У його "віконечках" заховані цукерки, батончики, мінішоколадки, шоколадні зірочки, Миколайки та інші новорічні та різдвяні символи. Єдина умова – відкривати 1 "віконечко" на день. У такий спосіб дитина довго насолоджуватиметься солодощами, а не з'їсть їх за 2 дні.



Солодкий адвент-календар / Фото Pinterest

І наостанок – перед тим як обирати подарунки дитині, поставте себе на її місце. Але не себе сучасного – Х-річного дядю чи тьотю – а себе маленького. Чи зраділи б ви своєму подарунку? Чи були б задоволені?

Веселих свят і цікавих подарунків!