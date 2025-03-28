Де розташований Погар: показуємо на карті пункт пропуску, який атакували Повітряні сили
- Повітряні сили вдарили по прикордонному пункту пропуску "Погар" у Брянській області. Окупанти неодноразово використовували цю локацію для запуску безпілотників.
- Погар розташований за понад 210 кілометрів від Сум, близько 180 – від Чернігова, близько 300 – від Києва.
Напередодні, 27 березня, Повітряні сили завдали удару по ворожому прикордонному пункту пропуску "Погар". Звідти російські загарбники неодноразово запускали по Україні безпілотники.
Де розташований Погар Брянської області, який атакували Повітряні сили, – показує на карті 24 Канал.
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Де розташований Погар на карті
Повітряні сили успішно завдали удару по прикордонному пункту пропуску "Погар". Наші захисники знищили військову інфраструктуру разом із засобами зв'язку й радіоелектронної боротьби, систему відеоспостереження й інші технічні засоби.
За попередніми даними, ліквідовано від 15 до 40 російських загарбників.
Цей авіаудар став відповіддю на цинічні дії армії держави-агресора, яка продовжує терор проти України щоденними запусками десятків ударних дронів по населених пунктах, руйнує цивільну інфраструктуру і житлові будинки, вбиває мирних українських громадян,
– наголосили Повітряні сили.
Зауважимо, Погар – селище міського типу, центр Погарського району. Цей прикордонний пункт пропуску розташований в районі Случовська Брянської області Росії.
Відстань від Погара до Сум становить понад 210 кілометрів, до Чернігова – близько 180, до Києва – близько 300 кілометрів.
Де розташований Погар Брянської області: дивіться на карті
Важливо! З локації "Погар" уже неодноразово фіксували запуски ворогом безпілотників по Україні. Знищення зазначеного пункту пропуску знижує потенціал агресора щодо ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони в Сумській області й на Курському напрямку.