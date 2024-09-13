Вируватимуть грози та шквальний вітер: де в Україні очікують негоду

Українські синоптики прогнозують погіршення погоди одразу в кількох регіонах країни. Це може становити небезпеку.

Погода в кількох регіонах суттєво зміниться Зокрема, там передбачають пориви вітру та грози.

Дивіться також Порозкидало дорожні знаки: Київ накрила потужна гроза

Де діє попередження

️️Попередження про небезпечні метеорологічні явища діє на Харківщині протягом 13 вересня. В обласному центрі та в області очікують зміну погоди протягом короткого часу та грозу. Там І рівень небезпечності, жовтий.

️Крім цього, також попередження про небезпечні метеорологічні явища стосується і Полтавської області та міста Полтава️. Там також очікується гроза. Так само I рівень небезпечності, жовтий.

13 вересня у Чернігові та області очікуються грози, вдень місцями шквали вітру 15 – 20 метрів на секунду.

На Львівщині можливий паводок

Про погіршення погодних умов попередили й Львівщину. Там передбачають, що 14 вересня вдень пройдуть дощі, а також будуть пориви вітру 17 – 22 метри на секунду.

У Львові ж у цей день синоптики прогнозують грози. Також можливі пориви вітру такої ж сили, як і в області.

У Львівській області 14 – 16 вересня очікують дощового паводка, який буде пов'язаний з опадами. Також у гірській місцевості буде загроза сходу локальних селевих потоків.