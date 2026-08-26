Поляки назвали головні причини погіршення ставлення до українців

У Польщі дедалі частіше фіксують погіршення ставлення частини суспільства до українців. Соціологи з'ясували, які саме чинники поляки вважають головними причинами такого ставлення.

Про це пише RMF24.

Що поляки назвали причинами погіршення ставлення до українців?

45,4% опитаних вказали на суперечки навколо Волинської трагедії та історичної політики. Цей фактор посів перше місце серед причин, які, на думку респондентів, впливають на ставлення поляків до українців.

На другому місці опинилося питання соціального захисту українців у Польщі. Його назвали причиною погіршення ставлення 36,4% респондентів.

Ще 26,2% опитаних вважають, що на ставлення до українців впливають дезінформація та російська пропаганда. 24,4% поляків назвали серед причин дії та заяви українських політиків щодо Польщі.

Водночас 17,8% респондентів вказали на власний досвід взаємодії з українцями.

Результати опитування помітно відрізняються залежно від політичних симпатій респондентів. Серед прихильників партій, які входять до урядової коаліції, найчастіше причиною погіршення ставлення до українців називали російську пропаганду та дезінформацію. Такої думки дотримуються 49,5% представників цієї групи.

Волинська трагедія у них опинилася на другому місці – її назвали 37,2% опитаних. Ще 24,6% вважають причиною погіршення ставлення соціальні виплати та інші форми соціальної підтримки для українців у Польщі.

Серед прихильників опозиційних політичних сил на першому місці опинилася Волинська трагедія – її назвали 55,1% респондентів.

47,8% представників цієї групи вказали на соціальний пакет для українців. Ще 35,6% назвали причиною погіршення ставлення до українців заяви українських політиків щодо Польщі.

Збір даних проводили 17 – 20 серпня 2026 року. У дослідженні взяли участь 1000 повнолітніх респондентів, які становили репрезентативну для польського суспільства вибірку.

Нагадаємо, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в ефірі 24 Каналу заявив, що на антиукраїнській риториці будують політичні кампанії різні сили, зокрема "Право і справедливість" та партія Дональда Туска.

За його словами, заяви політиків про нібито непопулярність підтримки України фактично легалізують антиукраїнські тези у польському суспільстві. Водночас не всі поляки підтримують провокації та агресію щодо українців, а частина суспільства відкрито виступає проти таких проявів.

На думку Клочка, однією з головних причин, яку політики використовують для розпалювання негативних настроїв, є складна історія українсько-польських відносин. Він вважає, що суперечливі історичні питання мають обговорювати не політики, а фахові історики в межах робочих груп на міжурядовому та міжпарламентському рівнях.

Поки системного діалогу між Україною та Польщею щодо історичних питань немає, ця тема залишатиметься зручним інструментом для політичних кампаній.