У Києві погіршення якості повітря: що радять робити у КМДА

3 вересня 2024, 10:27
Читать новость на русском
Автор: Вікторія Кульженко

Джерело:

КМДА

У Києві зафіксували погіршення якості повітря. У КМДА пояснили, з чим це пов'язано.

У Києві зафіксували тимчасове погіршення якості повітря. Ймовірно, це пов'язано із пожежами в екосистемах. 

Дивіться також Як діятимуть графіки відключень у Києві 3 вересня

Що потрібно робити

Зокрема, у КМДА зазначили, що горить торф в 6 осередках загальною площею 3,74 гектара у Броварському районі Київщини.

Також пожежі є можливою причиною неприємного запаху у столиці,
– мовиться в повідомленні.

Я️кщо з'явиться задимленість, потрібно:

  • зачинити вікна;
  • ️відмовитися від довгих прогулянок та фізичної активності на відкритому повітрі.

Раніше тимчасове погіршення якості повітря фіксували 16 липня. Серед причин, які могли вплинути на якість повітря, – дуже низька швидкість вітру. Це сприяє накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.