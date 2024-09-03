У Києві погіршення якості повітря: що радять робити у КМДА

У Києві зафіксували погіршення якості повітря. У КМДА пояснили, з чим це пов'язано.

У Києві зафіксували тимчасове погіршення якості повітря. Ймовірно, це пов'язано із пожежами в екосистемах.

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Що потрібно робити

Зокрема, у КМДА зазначили, що горить торф в 6 осередках загальною площею 3,74 гектара у Броварському районі Київщини.

Також пожежі є можливою причиною неприємного запаху у столиці,

– мовиться в повідомленні.

Я️кщо з'явиться задимленість, потрібно:

зачинити вікна;

️відмовитися від довгих прогулянок та фізичної активності на відкритому повітрі.

Раніше тимчасове погіршення якості повітря фіксували 16 липня. Серед причин, які могли вплинути на якість повітря, – дуже низька швидкість вітру. Це сприяє накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.