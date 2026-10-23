На Київщині погіршилася якість повітря: де зафіксували забруднення

У Київській області зафіксували тимчасове погіршення якості повітря. У деяких населених пунктах спостерігається підвищена концентрація дрібнодисперсного пилу, який може спричиняти дискомфорт під час дихання.

Повідомили у Київській ОВА.

Де на Київщині погіршилася якість повітря?

Станом на ранок 23 жовтня у Вишневому та Броварах рівень забруднення повітря дрібнодисперсним пилом коливався від низького до помірного.

В ОВА зазначили, що на якість повітря в області впливають погодні умови. Зокрема, дощ і помірний вітер сприяють осіданню пилу та перемішуванню повітряних мас.

Водночас висока вологість і хмарність можуть уповільнювати розсіювання забруднювальних частинок. Через це в окремих районах, зокрема після нещодавніх обстрілів і задимлень, пил може затримуватися в повітрі довше.

В інших населених пунктах Київської області перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі не зафіксували.

Радіаційна ситуація також залишається в межах норми: рівень гамма-випромінювання відповідає природному фону.

Як захиститися від забрудненого повітря?

Фахівці радять жителям Вишневого та Броварів тимчасово обмежити перебування на вулиці й дотримуватися простих рекомендацій:

Тримати вікна зачиненими.

Уникати тривалого перебування просто неба.

Пити достатньо води.

За наявності очищувача повітря ввімкнути його на максимальну потужність.

Особливо обережними варто бути дітям, людям старшого віку та тим, хто чутливо реагує на забруднення повітря. Дрібнодисперсний пил може подразнювати дихальні шляхи та спричиняти дискомфорт.