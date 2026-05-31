31 травня, 17:53
Короткочасні дощі та мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 червня

Данило Муринський
Погода у понеділок, 1 червня, буде хмарною. У східних та західних областях прогнозують короткочасний дощ.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Якою буде погода в Україні 1 червня?

У понеділок в Україні переважатиме хмарна погода. Вночі короткочасні дощі очікуються у східних, західних, Вінницькій та Одеській областях.

Місцями туман прогнозують у більшості північних регіонів, а також на Черкащині, Кіровоградщині та Одещині. Вдень у східних областях можливі грози.

Вітер буде північний, на Правобережжі південно-східний зі швидкістю близько 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від +5 до +10 градусів, а на узбережжі морів до 13 градусів. Вдень на території України прогнозують 15 – 20 градусів тепла.

Яка температура буде у великих містах?

  • Київ +18...+20;
  • Ужгород +19...+21;
  • Львів +18...+20;
  • Івано-Франківськ +18...+20;
  • Тернопіль +18...+20;
  • Чернівці +18...+20;
  • Хмельницький +18...+20;
  • Луцьк +18...+20;
  • Рівне +18...+20;
  • Житомир +17...+19;
  • Вінниця +17...+19;
  • Одеса +18...+20;
  • Миколаїв +18...+20;
  • Херсон +17...+19;
  • Сімферополь +17...+19;
  • Кропивницький +19...+21;
  • Черкаси +17...+19;
  • Чернігів +17...+19;
  • Суми +17...+19;
  • Полтава +17...+19;
  • Дніпро +17...+19;
  • Запоріжжя +17...+19;
  • Донецьк +16...+18;
  • Луганськ +15...+17;
  • Харків +15...+17.


Прогноз погоди в Україні на 1 червня  / Карта Укргідрометцентру

Що ще відомо про погоду в Україні?

У Львівській області на понеділок, 1 червня, оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища. Синоптики прогнозують густий туман, грози та подекуди град.

Видимість на окремих ділянках доріг може знижуватися до 200 – 500 метрів, що створюватиме додаткові ризики для водіїв і пішоходів. У таких умовах учасникам дорожнього руху радять бути особливо уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.

Наприкінці тижня, тобто вже з 31 травня, в Україні очікується зміна погодних умов, яка принесе поступове потепління. Утім, підвищення температури буде помірним і не призведе до різкого повернення справжньої спеки.

